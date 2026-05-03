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ईरान ने ट्रंप को फिर भेजा 14 बिंदुओं वाला नया प्रस्ताव, जानें क्या है इस नई प्रस्तावित डील में?
Iran 14 Point Plan: ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान ने अमेरिका को युद्ध खत्म करने का प्लान भेजा, जिसमें लेबनान भी शामिल है.
Iran 14 Point Plan: ईरान ने कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 14-पॉइंट का एक प्लान पेश किया है. इससे पहले अमेरिका ने ईरान को नौ बिंदुओं का एक प्रस्ताव भेजा था. ईरान की अर्ध-सरकारी एजेंसी तस्नीम के अनुसार, ईरान के नए प्रस्ताव का मुख्य मकसद “युद्ध खत्म करना” है. ईरान अपने इस प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है.
30 दिन के भीतर हल हों सारे मुद्दे-ईरान
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने दो महीने की समय सीमा के साथ सीजफायर (युद्धविराम) का अनुरोध किया था, लेकिन ईरान ने कहा है कि मुद्दों को 30 दिनों के भीतर ही सुलझाया जाना चाहिए. वार्ता सीजफायर को बढ़ाने के बजाय “युद्ध खत्म करने” पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.
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क्या हैं इस नए प्रस्ताव की बड़ी बातें
- अमेरिका-इजरायल की ओर से गैर-आक्रामकता की गारंटी
- ईरान के आस-पास के इलाकों से अमेरिकी सेना की वापसी
- होर्मुज और ईरानी बंदरगाहों से नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना
- ईरान की फ्रीज़ की गई संपत्तियों को जारी करना
- सभी प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिबंधों को हटाना
- लेबनान सहित “सभी मोर्चों” पर युद्ध को समाप्त करना
ट्रंप ने क्या दिया जवाब
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि वह एक ऐसे प्लान की समीक्षा करने की तैयारी कर रहे हैं जो ईरान ने अभी-अभी हमें भेजा है. लेकिन उन्होंने कहा कि वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह स्वीकार्य होगा, क्योंकि पिछले 47 सालों में उन्होंने मानवता और दुनिया के साथ जो कुछ भी किया है, उसके लिए उन्होंने अभी तक कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाई है.
फिर युद्ध शुरू करने का संकेत
ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ हमले फिर से शुरू होने की “निश्चित रूप से” संभावना है, अगर वे बदतमीजी करते हैं, अगर वे कुछ बुरा करते हैं. ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान युद्ध में अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है और तेहरान एक समझौता करना चाहता है क्योंकि वे “पूरी तरह से तबाह” हो चुके हैं. उन्हें यह समझने में मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है, उन्हें नहीं पता कि उनका नेता कौन है. उन्होंने मुझे समझौते की अवधारणा के बारे में बताया. वे अब मुझे इसका सटीक मसौदा देने वाले हैं. उधर, आईआरजीसी (Islamic Revolutionary Guard Corps) ने चेतावनी दी है कि संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है, और कहा है कि वह पूरी तरह से तैयार है.
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