क्या तेल-गैस सप्लाई को फिर लगेगा झटका... होर्मुज के बाहर 'प्रतिबंधित क्षेत्र' बनाने चला ईरान, अब क्या होगा?

Iran: रेजाई ने कहा कि होर्मुज तब तक बंद रहेगा, जब तक अमेरिका जून में हुए शांति समझौता ज्ञापन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता.

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28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद तेहरान ने होर्मुज स्‍ट्रेट से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिए थे. (photo credit, IANS)

Iran: ईरान आने वाले दिनों में होर्मुज स्‍ट्रेट के बाहर एक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करेगा. इस क्षेत्र से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को तेहरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा. ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने सोमवार को ये चेतावनी दी है.

कहां से शुरू होगा और कहां खत्म होगा प्रतिबंधित क्षेत्र ?

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी टीवी चैनल आईआरआईबी को दिए एक इंटरव्यू में, रेजाई ने कहा कि यह क्षेत्र उस रेखा से शुरू होगा जहां अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी शुरू होती है और इसका दायरा होर्मुज स्‍ट्रेट तक होगा. इसके अलावा, यह स्‍ट्रेट के दूसरे छोर की ओर फारस की खाड़ी के अंदर तक भी होगा.

क्या होगा अगर कोई जहाज इस क्षेत्र में घुसा ?

जो जहाज ईरान के साथ समन्वय किए बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, उन पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिनका असर उनके बीमा कवरेज और भविष्य में इस जलमार्ग से गुजरने की अनुमति पर पड़ेगा.



ईरान क्यों उठा रहा है ये कदम ?

रेजाई ने इस कदम को युद्ध और कूटनीति को लेकर ईरान की व्यापक रणनीति में बदलाव का हिस्सा बताया. उनके अनुसार, इसका उद्देश्य अमेरिका पर दबाव बढ़ाना है.

बताया, होर्मुज खुला है या बंद ?

ईरानी अधिकारी ने कहा कि होर्मुज स्‍ट्रेट पूरी तरह बंद है. उन्होंने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह कहना कि जहाज और तेल टैंकर अभी भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं ‘झूठ’ है.

कैसे बच निकलते हैं कुछ जहाज ?

ईरान के अधिकारियों ने माना कि कुछ जहाज ओमान के पास वाले रास्ते से जलडमरूमध्य पार करने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए अपने नेविगेशन सिस्टम भी बंद कर देते हैं, लेकिन रेजाई ने दावा किया कि ऐसे अधिकांश जहाजों को ‘जवाब का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि फिलहाल ईरान उन्हें डुबोना नहीं चाहता, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है. रेजाई ने दावा किया कि 48 घंटे पहले ईरान ने पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित एक एंटी-डिस्ट्रॉयर मिसाइल का परीक्षण अमेरिकी विमानवाहक पोत के ऊपर किया था.