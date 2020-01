तेहरान: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमनेई ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य द्वारा बुधवार को इराक में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर मिसाइलें दागे जाने से अमेरिका के चेहरे पर तमाचा लगा है. खमनेई ने सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक भाषण में कहा, ”कल रात, चेहरे पर एक तमाचा लगा”.

बता दें कि मंगलवार रात ईरान ने इराक स्थित ऐसे कम से कम दो सैन्य अड्डों पर एक दर्जन से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जहां अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी बल ठहरे हुए हैं. ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक बगदाद में अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है. सुलेमानी पर हमले का आदेश शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था.

अमेरिकी हमले के बाद खमनेई ने संकल्प लिया था कि उस यूएस ड्रोन हमले का बदला लिया जाएगा, जिसमें ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी. ईरान ने देर रात इराक में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर कई मिसाइलें दागीं. वॉशिंगटन और तेहरान के अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

Iran Supreme leader Ayatollah Ali Khamenei says ‘slap in face’ delivered to US: AFP news agency pic.twitter.com/GyiwIkNVuH

