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कहां छिपे हैं मोजतबा खामेनेई? रूस ने कर दिया ईरान के नए सुप्रीम लीडर की लोकेशन का खुलासा

Mojtaba Khamenei News: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की गैर-मौजूदगी ने वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी है. सीआईए और मोसाद जैसी एजेंसियां उन्हें ढूंढने में जुटी हैं, जबकि ईरान उन्हें सुरक्षित बता रहा है.

Published date india.com Updated: April 1, 2026 11:42 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
कहां छिपे हैं मोजतबा खामेनेई? रूस ने कर दिया ईरान के नए सुप्रीम लीडर की लोकेशन का खुलासा

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग को अब एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है. इस युद्ध ने पूरी दुनिया की सांसें थाम रखी हैं, लेकिन इन सबके बीच एक सवाल जो सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, वह यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई आखिर हैं कहां?

जब से मोजतबा खामेनेई ने ईरान की कमान संभाली है, दुनिया ने अभी तक उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा है. हालांकि, उनकी ओर से अमेरिका को चेतावनी देने वाले कई बयान और संदेश जारी किए गए हैं, लेकिन वे खुद सामने नहीं आए हैं. युद्ध के इस नाजुक मोड़ पर देश के सबसे बड़े नेता का जनता के बीच न होना कई तरह की अटकलों को जन्म दे रहा है.

क्या मोजतबा खामेनेई रूस में हैं?

पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा जोरों पर थी कि मोजतबा खामेनेई अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में बुरी तरह घायल हो गए हैं और उनका इलाज रूस में चल रहा है. लेकिन अब रूस ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ी है. ईरान में मौजूद रूस के राजदूत ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए साफ किया है कि मोजतबा खामेनेई रूस में नहीं बल्कि ईरान में ही हैं.

रूसी राजदूत ने कहा, “मोजतबा खामेनेई देश (ईरान) के भीतर ही मौजूद हैं, लेकिन कुछ जायज कारणों से वे अभी सार्वजनिक रूप से सामने आने से बच रहे हैं.” हालांकि, वे कारण क्या हैं, इस पर उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं कहा.

कैसे शुरू हुआ यह सिलसिला?

मोजतबा खामेनेई ने ईरान का नेतृत्व तब संभाला जब 28 फरवरी को शुरू हुए संघर्ष के दौरान उनके पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की एक हमले में मौत हो गई थी. पिता की मौत के बाद मोजतबा को नया उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन तब से लेकर आज तक उनकी एक भी नई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आया है.

अमेरिका और ट्रंप के दावे

ईरान के इस रहस्यमयी रवैये पर अमेरिका ने भी चुटकी ली है. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि सुप्रीम लीडर हमलों में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और शायद उनका चेहरा भी बिगड़ गया है. वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर यहां तक कह दिया है कि मोजतबा खामेनेई शायद जिंदा ही नहीं बचे हैं और हमलों में मारे जा चुके हैं.

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ईरान की सरकार ने ट्रंप के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. रूस में ईरान के राजदूत ने भी उन खबरों को बकवास बताया है जिनमें कहा गया था कि खामेनेई को इलाज के लिए विशेष विमान से मॉस्को ले जाया गया है.

तलाश में जुटी सीआईए और मोसाद

मोजतबा खामेनेई का सामने न आना न केवल ईरान की जनता बल्कि दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है. रिपोर्ट्स की मानें तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और इजरायल की मोसाद दिन-रात उनकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं. यह माना जा रहा है कि वे ईरान के किसी सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर से अपनी सरकार चला रहे हैं.

रूस और चीन पर अमेरिका की पैनी नजर

इस पूरे विवाद में रूस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा है कि वॉशिंगटन बहुत बारीकी से रूस की गतिविधियों पर नजर रख रहा है. हेगसेथ के मुताबिक, “हमें पता है कि इस मामले में रूस और चीन दोनों की क्या भूमिका है और हम उसी के अनुसार अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं.”

फिलहाल, मोजतबा खामेनेई का गायब रहना एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा भी हो सकता है. जहां ईरान इसे सुरक्षा कारणों से उठाया गया कदम बता रहा है, वहीं दुनिया इसे उनकी कमजोरी या मौत के संकेत के रूप में देख रही है. अब देखना यह है कि ईरान के नए ‘रहस्यमयी’ लीडर कब दुनिया के सामने आते हैं.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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