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क्या ईरान में IRGC कर रही तख्तापलट की तैयारी? जंग के बीच कहां गायब है सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई

मोजतबा खामेनेई जब से ईरान के सुप्रीम लीडर चुने गए हैं, तब से नजर नहीं आए हैं. वहीं, IRGC भी लगातार ताकतवर होती दिख रही है. इन सबके बीच तख्तापलट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

Published date india.com Published: April 4, 2026 6:01 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
क्या ईरान में IRGC कर रही तख्तापलट की तैयारी? जंग के बीच कहां गायब है सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई
Photo from Al Jazeera

ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की नियुक्ति को लगभग एक महीना हो चुका है. लेकिन अब तक वे सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. 8 मार्च, 2026 को पद संभालने के बाद से न तो उन्होंने कोई लाइव भाषण दिया, न किसी आधिकारिक कार्यक्रम में दिखे और न ही उनकी कोई ताजा तस्वीरें सामने आई हैं. आम जनता से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों तक, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर देश का सबसे ताकतवर शख्स कहां है? अभी तक सामने क्यों नहीं आया? इन सबके बीच तख्तापलट को लेकर भी चर्चा है.

अब तक क्यों सामने नहीं आए हैं ईरान सुप्रीम लीडर

मोजतबा खामेनेई की गैरहाजिरी के पीछे सबसे बड़ी वजह 28 फरवरी को हुआ एक कथित हमला बताया जा रहा है. इसी हमले में उनके पिता अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जबकि मोजतबा के घायल होने की खबर सामने आई. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनके हाथ और पैर में चोटें आई थीं. हालांकि, ईरानी सरकार के कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वह पूरी तरह ठीक हैं और देश का कामकाज संभाल रहे हैं. लेकिन सच क्या है, यह अब भी साफ नहीं हो पाया है क्योंकि न कोई वीडियो आया है, न आवाज – जिससे लोगों का शक और गहरा गया है.

बयानबाजी और AI फोटो से बढ़ता भ्रम

नेतृत्व के इस खालीपन को भरने के लिए ईरानी सिस्टम ने अलग-अलग तरीके अपनाए हैं. मोजतबा के नाम से लिखित बयान जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें टीवी एंकर पढ़कर सुनाते हैं. इसके अलावा, सोशल मीडिया और सरकारी प्लेटफॉर्म पर उनकी AI से बनाई गई तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं. लेकिन इन तस्वीरों की सच्चाई पर सवाल उठने लगे हैं. कई फैक्ट-चेकर्स ने इन्हें नकली बताया, जिसके बाद इंटरनेट पर इनका मजाक भी बनने लगा. यहां तक कि ‘कार्डबोर्ड आयतुल्लाह’ जैसे मीम्स वायरल हो गए, जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा अजीब बना दिया.

अमेरिका समेत दुनिया भर की नजरें ईरान पर

इस पूरे घटनाक्रम पर सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि दुनिया की नजरें भी टिकी हुई हैं. अमेरिकी अधिकारियों और नेताओं ने भी अलग-अलग बयान दिए हैं. कुछ का कहना है कि मोजतबा गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि कुछ ने यहां तक कह दिया कि शायद उनकी हालत बहुत खराब है या वह जिंदा भी नहीं हैं. दूसरी तरफ ईरान के अधिकारी इसे सुरक्षा कारणों से जुड़ी बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता पूरी तरह नियंत्रण में हैं. लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के ये दावे लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे.

IRGC कर रही तख्तापलट की तैयारी?

मोजतबा खामेनेई की गैरमौजूदगी ने एक और बड़ी बहस को जन्म दिया है – क्या ईरान में असली ताकत किसी और के हाथ में चली गई है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है. कहा जा रहा है कि वही पर्दे के पीछे से फैसले ले रही है और पूरे सिस्टम को चला रही है. ऐसे में अगर नया सर्वोच्च नेता सामने नहीं आता, तो यह सत्ता की वैधता पर भी सवाल खड़े कर सकता है. फिलहाल, हालात ऐसे हैं कि ईरान का सबसे ताकतवर चेहरा अदृश्य है, और यही बात इस पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमयी और गंभीर बना रही है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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