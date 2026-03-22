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ईरान का बड़ा दावा, होर्मुज के पास दुश्मन के F-15 फाइटर जेट को बनाया निशाना, Video आया सामने
ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के पास F-15 फाइटर जेट गिराने का दावा किया है. ईरानी एजेंसियों ने बताया जैसे ही विमान उनके एयरस्पेस के करीब आया, तो उस पर मिसाइल दाग दी.
इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है. वहीं, तेहरान भी चुप नहीं बैठा उसने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है. इस बीच, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के पास एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया. सेना के मुताबिक, यह कार्रवाई उसकी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए की गई. ईरानी एजेंसियों का कहना है कि जैसे ही संदिग्ध विमान उनके एयरस्पेस के करीब आया, उसे तुरंत ट्रैक किया गया और फिर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाकर गिरा दिया गया.
होर्मुज के पास मार गिराया फाइटर जेट, देखें Video
ईरान की एजेंसी फार्स न्यूज ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है. जिसमें दिखाया गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम पहले टारगेट को लॉक करता है और फिर मिसाइल लॉन्च होती है. हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है. अमेरिका या उसके सहयोगी देशों की तरफ से भी इस दावे को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
#BREAKING
An enemy’s F-15 fighter jet was shot down by Iranian air defense systems near Hormuz Island after being intercepted over the country’s southern coast. pic.twitter.com/jmrFuUQKbd
— Tehran Times (@TehranTimes79) March 22, 2026
ईरान-इजरायल जंग में अब तक 17 एयरक्राफ्ट तबाह
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस टकराव में अमेरिका को अब तक कई सैन्य नुकसान झेलने पड़े हैं. बताया जा रहा है कि कम से कम 17 एयरक्राफ्ट प्रभावित हुए हैं, जिनमें ड्रोन और फाइटर जेट शामिल हैं. हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सीधी टक्कर की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ सकती है.
जंग में सबसे ज्यादा नुकसान ड्रोन सेक्टर को हुआ
सबसे ज्यादा नुकसान ड्रोन सेक्टर में हुआ है, जहां अमेरिका के MQ-9 रीपर जैसे अत्याधुनिक ड्रोन को मार गिराया गया है. ये ड्रोन लंबे समय तक निगरानी और सटीक हमलों के लिए जाने जाते हैं और एक बार उड़ान भरने के बाद कई घंटों तक हवा में रह सकते हैं. इसके अलावा F-15 जैसे लड़ाकू विमान भी निशाना बने हैं. यह विमान भले पुराना प्लेटफॉर्म हो, लेकिन आज भी अपनी ताकत और सटीक हमलों के लिए जाना जाता है.
एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की भी खबर आई
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच, एक बड़ा हादसा भी सामने आया, जिसमें KC-135 स्ट्रैटोटैंकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह विमान हवा में दूसरे फाइटर जेट्स को ईंधन देने का काम करता है और लंबी दूरी के मिशनों के लिए बेहद जरूरी होता है. हादसे में सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई, जिससे यह साफ हो गया कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं, बल्कि सपोर्ट सिस्टम भी खतरे में रहते हैं.
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