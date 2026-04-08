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'ऐसा होता रहा तो तोड़ देंगे सीजफायर...', लेबनान पर हमलों से भड़का ईरान, होर्मुज फिर बंद करने की दे डाली धमकी

ईरान ने इजरायल को खुली चेतावनी दी है. ईरान का कहना है कि इजरायल की तरफ से ऐसे ही हमले जारी रहे तो हम सीजफायर तोड़ देंगे. इसके साथ ही होर्मुज फिर से बंद करने की भी धमकी दी है.

Published date india.com Published: April 8, 2026 9:12 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
'ऐसा होता रहा तो तोड़ देंगे सीजफायर...', लेबनान पर हमलों से भड़का ईरान, होर्मुज फिर बंद करने की दे डाली धमकी

Iran Threat to Israel: ईरान और इजरायल के बीच जारी सीजफायर के बावजूद इजरायल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है. ऐसे में अब ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर इस तरह हमले जारी रहे तो सीजफायर तोड़ दिया जाएगा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया जाएगा.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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