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Iran Threatens Israel Says Will Break Ceasefire And Blocks Hormuz Again If Strikes Will Not Stop

'ऐसा होता रहा तो तोड़ देंगे सीजफायर...', लेबनान पर हमलों से भड़का ईरान, होर्मुज फिर बंद करने की दे डाली धमकी

ईरान ने इजरायल को खुली चेतावनी दी है. ईरान का कहना है कि इजरायल की तरफ से ऐसे ही हमले जारी रहे तो हम सीजफायर तोड़ देंगे. इसके साथ ही होर्मुज फिर से बंद करने की भी धमकी दी है.

Iran Threat to Israel: ईरान और इजरायल के बीच जारी सीजफायर के बावजूद इजरायल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है. ऐसे में अब ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर इस तरह हमले जारी रहे तो सीजफायर तोड़ दिया जाएगा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया जाएगा.

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