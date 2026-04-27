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टोगो फ्लैग वाले टैंकर पर ईरान का हमला, जहाज में सवार थे 12 भारतीय
MT Chiron News: ईरान ने टोगो फ्लैग वाले एक केमिकल टैंकर को रोका और चेतावनी के लिए गोली चलाई है. इस जहाज में 12 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे.
MT Chiron News: ईरान ने टोगो के झंडे वाले केमिकल टैंकर पर हमला किया है. इस टैंकर का नाम MT Chiron बताया जा रहा है. शिपिंग मिनिस्ट्री के अनुसार, इसी जहाज को ईरान की कोस्ट गार्ड ने रोका था. जहाज पर कुल 12 भारतीय क्रू मेंबर मौजूद थे. यह घटना ओमान के शिनास पोर्ट के बाहर हुई. जहाज उस समय दूसरे जहाजों के साथ आगे बढ़ रहा था. तभी ईरान की कोस्ट गार्ड ने उसे रोक लिया और चेतावनी के तौर पर गोली भी चलाई. इसके बाद जहाज को रोककर जांच की गई. शिपिंग मिनिस्ट्री ने साफ कहा कि किसी भी भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचा है.
क्रू मेंबर की सुरक्षा पर अपडेट
सरकार की तरफ से बताया गया कि जहाज पर मौजूद सभी 12 भारतीय पूरी तरह सुरक्षित हैं. इस तरह की घटनाओं में सबसे बड़ी चिंता लोगों की जान को लेकर होती है, लेकिन इस मामले में राहत की खबर आई है. फिर भी, इस घटना ने समुद्र में सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.
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ईरान और ओमान के बीच बातचीत
इस घटना से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ओमान गए थे. वहां उन्होंने ओमान के सुल्तान और विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी से मुलाकात की. दोनों देशों के बीच स्ट्रेट ऑफ होरमुज को लेकर चर्चा हुई, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है.
समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर फोकस
ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत अच्छी रही और दोनों देश मिलकर समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी समझते हैं. साथ ही, लंबे समय से फंसे नाविकों को आजाद कराने की जरूरत पर भी बात हुई. ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा कि इस अहम रास्ते पर जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के तरीके खोजे जा रहे हैं.
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