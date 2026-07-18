'अमेरिका का असली चेहरा सामने आया...', ईरान की ट्रंप को खुली चेतावनी, कहा - देंगे कभी न भूलने वाला सबक

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका पर युद्धविराम समझौता तोड़ने का आरोप लगाया. चलिए आपको ईरान और बढ़ते तनाव पर ताजा अपडेट बताते हैं.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 18, 2026, 11:36 PM IST
'अमेरिका का असली चेहरा सामने आया...', ईरान की ट्रंप को खुली चेतावनी, कहा - देंगे कभी न भूलने वाला सबक
लगातार बढ़ते तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय समुदाय हालात पर नजर बनाए हुए है. (Photo from Reuters)
  • ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने US पर युद्धविराम तोड़ने का आरोप लगाया
  • खामेनेई ने अमेरिका को ग्रेट सैटन बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर पर सवाल उठाए
  • ईरान ने चेतावनी दी कि अगर हमले जारी रहे, तो अमेरिका को सबक मिलेगा
  • युद्धविराम टूटने के बाद दोनों देशों के नए हमलों से फिर बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया

Iran US Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम युद्धविराम समझौते (MoU) पर विवाद पैदा हो गया है. ईरान द्वारा समझौते से अपनी प्रतिबद्धताएं हटाने के कुछ घंटों बाद देश के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने बार-बार समझौता तोड़ा है. जिससे यह साफ हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर की कोई मायने नहीं है. उन्होंने अमेरिका को एक बार फिर ‘ग्रेट सैटन’ बताते हुए कहा कि वाशिंगटन अपने वादों पर भरोसा करने लायक नहीं है.

ईरान बोला – अमेरिका का असली चेहरा सामने आया

खामेनेई ने पोस्ट में आगे लिखा कि अमेरिका ने अपने वादों को तोड़कर एक बार फिर अपना असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है. उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम अमेरिका की बेईमानी, अविश्वसनीयता और आक्रामक नीति का एक और सबूत है. ईरानी नेता ने आरोप लगाया कि जबरदस्ती, तानाशाही और क्रूरता अमेरिका की नीति और सोच का हिस्सा हैं. उनका कहना था कि मौजूदा हालात यह साबित करते हैं कि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल है.

और पढ़ें: Breaking UPDATE: ट्विशा शर्मा केस में आरोपी सास गिरिबाला और पति समर्थ का वॉयस सैंपल देने से इनकार

ईरान की खुली चेतावनी – कभी न भूलने वाला सबक देंगे

ईरान के सर्वोच्च नेता ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले जारी रहे, तो ईरानी जनता और रेजिस्टेंस फ्रंट अमेरिका को ऐसा जवाब देंगे जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा. समाचार एजेंसी रॉयटर्स और AP के मुताबिक, खामेनेई ने कहा कि ईरान अपने हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने संकेत दिया कि किसी भी नए हमले का जवाब पहले से ज्यादा सख्ती से दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है.

युद्ध का खतरा बढ़ा, दोनों तरफ से हमले जारी

युद्धविराम समझौता टूटने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच फिर से हमलों का दौर शुरू हो गया है. इससे पूरे पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है. AP की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान से जुड़े हमलों में जॉर्डन में तैनात अमेरिकी सेना के दो जवानों की मौत भी हुई है. लगातार बढ़ते तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय समुदाय हालात पर नजर बनाए हुए है. क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ता है, तो इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.