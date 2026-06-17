IRAN AMERICA DEAL: 19 जून को ईरान-अमेरिका में होगा समझौता, क्या US 'तुरंत' देगा तेल बेचने की इजाजत ?

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) को महीनों की बातचीत और लगातार कूटनीतिक कोशिशों का नतीजा बताया है. उन्होंने कहा कि इसे सही ढंग से लागू करने पर यह देश के लिए गर्व की बात हो सकती है.

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क्या ये फाइनल डील है ? (image AI)

IRAN AMERICA DEAL: दुनियाभर के देशों की निगाहें ईरान-अमेरिका डील पर टिकी हैं, क्योंकि इनमें चल रहे युद्ध से पूरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था कनेक्टेड है. AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका के साथ अंतिम समझौते पर बातचीत शुक्रवार, 19 जून को शुरू होने की ‘संभावना’ है. ईरान और अमेरिका एक समझौते के करीब पहुँचते दिख रहे हैं, फिर भी अरागची ने सावधानी बरतते हुए कहा: “हमारे पास वादे तोड़े जाने का इतिहास रहा है… समझौते रद्द किए जाने का इतिहास रहा है. ये सब बातें हमारे ज़हन में हैं.” अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार से पहले तेहरान के साथ वॉशिंगटन के समझौते को जारी करने का फ़ैसला कर सकते हैं. इस समझौते पर अमेरिका और ईरान के नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए थे, और उम्मीद है कि शुक्रवार 19 जून को इस पर आमने-सामने हस्ताक्षर किए जाएंगे.

क्या अमेरिका शांति समझौते के तहत तेहरान को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा ?

‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने अपने प्रशासन का रुख दोहराया कि ईरान के साथ समझौते से यह पक्का होगा कि तेहरान परमाणु हथियार न बनाए. ट्रंप ने लिखा, “ईरान कभी भी परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गया है! साथ ही, यह खबर कि अमेरिका ईरान को 300 मिलियन डॉलर दे रहा है, ‘डेमोक्रेट्स’ द्वारा फैलाई गई ‘फ़ेक न्यूज़’ है!!!” ट्रंप का कहना है कि MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर हो गए हैं. अभी तक इसकी डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई हैं और दोनों देशों ने कहा है कि स्थायी युद्धविराम पर बातचीत अभी बाकी है.

इस समझौते से क्या होगा ?

यह समझौता अप्रैल में घोषित कमजोर युद्धविराम को और 60 दिनों के लिए बढ़ा देगा और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोल देगा, जिसे ईरान ने फरवरी में अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद से असल में बंद कर रखा था. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शुक्रवार को जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर समारोह में शामिल होंगे. ट्रंप ने कहा कि समझौते की घोषणा के बाद यह महत्वपूर्ण तेल मार्ग शुक्रवार तक “पूरी तरह से खुल” जाएगा.

समझौते पर ईरान का जवाब

X पर एक पोस्ट में, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने बातचीत में शामिल अधिकारियों और संस्थाओं की तारीफ़ की, जिसके बाद यह समझौता हुआ. उम्मीद है कि इस हफ़्ते के आखिर में इस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे. पेज़ेश्कियान ने लिखा, “तैयार किया गया समझौता ज्ञापन महीनों की बातचीत और इस दिशा में लगातार की गई कोशिशों का नतीजा है, अगर इसकी सभी शर्तों को ठीक से लागू किया जाए, तो इसे देश के लिए गर्व का दस्तावेज़ माना जा सकता है,” उन्होंने आगे कहा, “मैं अपने भाइयों – डॉ. अलीबाफ़, अराघची, शूरा काउंसिल के सदस्यों और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूं जिन्होंने इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई,”

REUTERS के मुताबिक हां, US ‘तुरंत’ या signing के साथ ही ईरान को तेल बेचने की इजाजत देने जा रहा है. यह 19 जून 2026 को स्विट्जरलैंड (Geneva) में होने वाले framework agreement (MoU) का हिस्सा है. बता दें कि ये यह पूर्ण शांति संधि नहीं, बल्कि 60 दिनों का ceasefire और आगे की बातचीत का MoU है. Trump ने इसे “great deal” बताया है. आगे की बातचीत में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में ढील, होर्मुज़ का फिर से खोलना शामिल है.