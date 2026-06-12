'समझौता अब बेहद करीब...', ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा; ट्रंप और अराघची दोनों ने ही किया पोस्ट

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौता पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुका है, वहीं, ट्रंप ने भी उनके संदेश को साझा कर बातचीत को लेकर नई चर्चाओं को हवा दे दी.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 12, 2026, 10:21 PM IST
'समझौता अब बेहद करीब...', ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा; ट्रंप और अराघची दोनों ने ही किया पोस्ट

Iran-US Deal: मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी तनाव के बीच एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने वैश्विक कूटनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दावा किया है कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच संभावित समझौता पहले के मुकाबले सबसे नजदीकी चरण में पहुंच चुका है. उनके इस बयान ने उन अटकलों को और तेज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच महीनों से चल रही बातचीत किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच सकती है.

अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि प्रस्तावित समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. उन्होंने संकेत दिया कि अगर बातचीत इसी गति से आगे बढ़ती रही तो निकट भविष्य में कोई सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है. हालांकि, उन्होंने मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों से धैर्य रखने की अपील भी की.

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क्या बोले ईरानी विदेश मंत्री?

ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि समझौते को लेकर कई तरह की खबरें और दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक बातचीत पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि अंतिम सहमति बनने के बाद सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक रूप से साझा की जाएंगी.

ट्रंप ने शेयर किया पोस्ट

दिलचस्प बात ये रही कि अराघची के इस संदेश को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया. ट्रंप की इस प्रतिक्रिया ने राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ध्यान खींचा है क्योंकि हाल के दिनों में उन्होंने ईरानी मीडिया में सामने आई कुछ रिपोर्टों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी.

ट्रंप का आरोप था कि कुछ रिपोर्टों में प्रस्तावित समझौते की जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है, वे वास्तविक वार्ता का हिस्सा नहीं हैं. उनके अनुसार मीडिया में प्रसारित कई जानकारियां वास्तविक दस्तावेजों और बातचीत से मेल नहीं खातीं। यही वजह है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन रिपोर्टों को भ्रामक बताया.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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