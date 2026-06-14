ट्रंप की शर्तों पर राजी हुआ ईरान, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने पर बनी सहमति?

ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही जंग अब अंतिम दौर में दिख रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के बीच एक ड्राफ्ट समझौते पर चर्चा चल रही है, जिसके तहत ईरान ने इस बात पर सहमत हो गया है कि वह न तो परमाणु हथियार बनाएगा और न ही उन्हें खरीदेगा. अगर यह समझौता हो जाता है, तो इसे दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से चल रहे तनाव और बातचीत के दौर में एक बड़ा कदम माना जा सकता है.
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