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ट्रंप की शर्तों पर राजी हुआ ईरान, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने पर बनी सहमति?

ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही जंग अब अंतिम दौर में दिख रही है. मीडि

Written by: Gargi Santosh
Published: June 14, 2026, 9:09 PM IST
ट्रंप की शर्तों पर राजी हुआ ईरान, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने पर बनी सहमति?
दोनों देशों के बीच एक ड्राफ्ट समझौते पर चर्चा चल रही है. (Photo from AI)

ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही जंग अब अंतिम दौर में दिख रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के बीच एक ड्राफ्ट समझौते पर चर्चा चल रही है, जिसके तहत ईरान ने इस बात पर सहमत हो गया है कि वह न तो परमाणु हथियार बनाएगा और न ही उन्हें खरीदेगा. अगर यह समझौता हो जाता है, तो इसे दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से चल रहे तनाव और बातचीत के दौर में एक बड़ा कदम माना जा सकता है.

और पढ़ें: होमुर्ज पर अमेरिका का सख्त, बोला - नाकाबंदी बर्दाश्त नहीं..., भारत से बातचीत में दी चेतावनी

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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