Israel-Iran War: ईरान का यू-टर्न? बातचीत के लिए तैयार हुए नए नेता अलीरेजा, ट्रंप का दावा
Israel-Iran War Update: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार दिख रहा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं. फॉक्स न्यूज और CNBC को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिकी-इजरायल की सैन्य कार्रवाई में कई बड़े ईरानी नेता मारे गए हैं. ट्रंप ने यह तक दावा किया कि इस ऑपरेशन में एक ही बार में 48 ईरानी नेता मारे गए. उनके इस बयान ने वैश्विक राजनीति में हलचल बढ़ा दी है. ट्रंप ने यह तक कहा है कि अब ईरान बातचीत के लिए तैयार दिख रहा है, उसे यह कदम पहले उठना चाहिए था.
इजरायली सेना हर पल कर रही कार्रवाई
ट्रंप का बयान ऐसे समय आए हैं, जब पेंटागन और इजरायली सेना (Israel Defense Forces) हमलों के असर का आकलन कर रहे हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमलों में ईरान की शीर्ष सैन्य और राजनीतिक लीडरशिप को भारी नुकसान पहुंचा है. इनमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का नाम भी शामिल था. ट्रंप ने कहा कि यह ऑपरेशन उम्मीद से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमेरिकी रणनीति के मुताबिक ही चल रहा है. उनके मुताबिक, यह कार्रवाई तेहरान से आने वाले संभावित खतरों के जवाब में शुरू की गई थी.
All senior terrorist leaders of Iran’s Axis of Terror have been eliminated: Israeli Air Force pic.twitter.com/7b1RtKdujS
— ANI (@ANI) March 1, 2026
ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों पर हमला
अमेरिकी-इजरायल की सैन्य कार्रवाई की सबसे खास बात ये थी कि अमेरिकी एयरफोर्स ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया. अधिकारियों के मुताबिक, चार B-2 विमानों ने अमेरिका से लंबी दूरी की राउंड-ट्रिप उड़ान भरी और ईरान के अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर हजारों पाउंड के बम गिराए. ओपन-सोर्स फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा देखने वाले विशेषज्ञों ने भी इन विमानों की मूवमेंट को नोट किया. सैन्य जानकारों का कहना है कि B-2 जैसे स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल यह दिखाता है कि टारगेट बेहद संवेदनशील और मजबूत सुरक्षा वाले थे. इससे यह संकेत भी मिलता है कि ऑपरेशन पहले से काफी योजनाबद्ध था.
जवाबी हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत
इस पूरे घटनाक्रम के बीच, ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की खबर भी सामने आई. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, 1 मार्च की सुबह तक तीन अमेरिकी सैनिक मारे गए और पांच गंभीर रूप से घायल हुए. कई अन्य को मामूली चोटें आईं. बयान में कहा गया कि बड़े सैन्य अभियान जारी हैं और स्थिति तेजी से बदल रही है. शहीद सैनिकों की पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है ताकि पहले उनके परिवारों को सूचित किया जा सके. इस खबर ने अमेरिका में भी चिंता का माहौल बना दिया है.
नेतन्याहू के बयान से बढ़ता तनाव
वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना तेहरान के अहम ठिकानों पर तेज हमले कर रही है और आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और तेज होगी. उन्होंने कहा कि यह अभियान इजराइल के अस्तित्व और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है. अमेरिका के साथ मिलकर चल रही इस संयुक्त कार्रवाई ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है. जानकारों का मानना है कि अगर हालात काबू में नहीं आए, तो यह टकराव बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप भी ले सकता है.
