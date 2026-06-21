लेबनान सीजफायर से तेल तक... अमेरिका के सामने ईरान ने रखे 2 बड़े मुद्दे, क्या निकलेगा कोई समाधान?

अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में अहम बातचीत होने जा रही है. इस दौरान लेबनान युद्धविराम, ईरानी तेल बिक्री, फ्रीज फंड और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होने की उम्मीद है.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 21, 2026, 5:34 PM IST
लेबनान सीजफायर से तेल तक... अमेरिका के सामने ईरान ने रखे 2 बड़े मुद्दे, क्या निकलेगा कोई समाधान?
अमेरिका इस बातचीत में अलग प्राथमिकताओं के साथ उतर रहा है. (Photo from AI)
  • अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत होने वाली है.
  • ईरान ने लेबनान में युद्धविराम को बातचीत का बड़ा मुद्दा बताया.
  • वहीं, अमेरिका का फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रहेगा.
  • ट्रंप ने समझौते की उम्मीद जताई, लेकिन चेतावनी भी दी है.

Iran-America Ceasefire: स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बैठक दोनों देशों के लिए अहम मानी जा रही है. बैठक से पहले ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने बताया कि उनकी प्राथमिकता लेबनान में युद्धविराम और ईरानी तेल की बिक्री से जुड़े मुद्दे होंगे. ईरान का कहना है कि हाल ही में हुए शांति समझौते के बाद भी लेबनान में हमले जारी हैं और अमेरिका अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया है.

बैठक में किन मुद्दों पर बात करेगा ईरान?

इसके अलावा, ईरान अपनी तेल बिक्री पर मिलने वाली छूट और विदेशों में फ्रीज की गई अपनी संपत्तियों को जारी करने का मुद्दा भी उठाने वाला है. ईरानी पक्ष के मुताबिक, यह बैठक अमेरिका के साथ पहले हुए समझौता ज्ञापन को लागू करने की दिशा में अगला कदम मानी जा रही है.

और पढ़ें: 'समझौता अब बेहद करीब...', ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा; ट्रंप और अराघची दोनों ने ही किया पोस्ट

अमेरिका की नजर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर

दूसरी तरफ, अमेरिका इस बातचीत में अलग प्राथमिकताओं के साथ उतर रहा है. वॉशिंगटन का मुख्य फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों पर रहेगा. रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को ईरान के परमाणु केंद्रों तक पहुंच मिले, ताकि वहां की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके. इसके बदले में अमेरिका ईरान की कुछ फ्रीज की गई रकम जारी करने पर विचार कर सकता है. जिसकी शुरुआत कतर में मौजूद 6 अरब डॉलर के फंड से हो सकती है.

समझौते के बाद भी नहीं रुक रहे हमले

मालूम हो इसी हफ्ते दोनों देशों के बीच, 14 पॉइंट्स वाला समझौता साइन हुआ था. इसमें क्षेत्र में तनाव कम करने, लेबनान में संघर्ष रोकने और होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने जैसे मुद्दे शामिल थे. लेकिन समझौते के बाद भी लेबनान में हमले जारी रहने से स्थिति फिर तनावपूर्ण हो गई. ईरान ने कहा कि वह होर्मुज बंद करने की दिशा में कदम उठा सकता है. हालांकि, अमेरिकी पक्ष ने दावा किया कि समुद्री मार्ग अभी सामान्य रूप से खुला है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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