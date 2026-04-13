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US-ईरान मीटिंग के बीच आया एक कॉल और पलट गई पूरी बाजी! आखिर किसके फोन के बाद फेल हुई बातचीत?

US-Israel Iran War: ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की उम्मीदें उस समय धराशायी हो गईं जब इस्लामाबाद में हो रही शांति वार्ता अचानक टूट गई.

Published date india.com Updated: April 13, 2026 9:26 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
US-ईरान मीटिंग के बीच आया एक कॉल और पलट गई पूरी बाजी! आखिर किसके फोन के बाद फेल हुई बातचीत?

US Iran Peace Talks: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रविवार (12 अप्रैल 2026) को महत्वपूर्ण बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई. इस असफलता के बाद ईरान ने एक बड़ा और सनसनीखेज दावा किया है. तेहरान का कहना है कि जब दोनों देशों के बीच समझौता लगभग होने ही वाला था, तभी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक फोन कॉल ने पूरी बाजी पलट दी.

ईरान के प्रेस टीवी के अनुसार, विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बीच में ही नेतन्याहू का फोन आया.

नेतन्याहू के फोन ने बिगाड़ा खेल?

अराघची के अनुसार, इस फोन कॉल के बाद अमेरिकी रुख अचानक बदल गया और बातचीत का पूरा ध्यान अमेरिका-ईरान मुद्दों से हटकर इजरायल के हितों की ओर चला गया. अराघची ने कहा कि अमेरिका मेज पर बैठकर वह हासिल करना चाहता था, जिसे वह युद्ध के मैदान में हासिल नहीं कर पाया.

उन्होंने यह भी कहा कि ईरान पूरी ईमानदारी के साथ इन वार्ताओं में शामिल हुआ था, लेकिन वेंस का जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अनावश्यक था. हालांकि, वाशिंगटन ने अभी तक नेतन्याहू के इस कथित फोन कॉल की न तो पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है.

एक्स पर भी किया पोस्ट

इसके अलावा अराघची ने एक्स पर पोस्ट किया, “47 साल में सबसे ऊंचे लेवल पर हुई गहरी बातचीत में, ईरान ने जंग खत्म करने के लिए अच्छे इरादे से यूएस से बात की. लेकिन जब हम इस्लामाबाद MoU से बस कुछ इंच दूर थे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिशें, गोलपोस्ट बदलना और ब्लॉकेड का सामना करना पड़ा. कोई सबक नहीं मिला, अच्छी नीयत से अच्छी नीयत पैदा होती है, दुश्मनी से दुश्मनी पैदा होती है.” हालांकि इस पोस्ट में अराघची ने नेतन्याहू के फोन कॉल का जिक्र नहीं किया.

अमेरिका की शर्तें और ईरान का इनकार

इस्लामाबाद में हुई इस 21 घंटे लंबी मैराथन बैठक के दौरान अमेरिका ने ईरान के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखीं जिन्हें ईरान ने नामंजूर कर दिया. ईरानी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका केवल होर्मुज जलडमरूमध्य में अपने जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता ही नहीं मांग रहा था, बल्कि उसने ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने और मौजूद यूरेनियम स्टॉक को सौंपने की मांग भी की. जे.डी. वेंस ने इन शर्तों को अमेरिका का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव बताया, जिसे ईरान ने अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानते हुए ठुकरा दिया.

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दुनिया पर मंडराया तेल संकट

इस कूटनीतिक विफलता का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ने की आशंका है. इस महीने की शुरुआत में हुए दो सप्ताह के संघर्षविराम के बाद कच्चे तेल की कीमतें 119 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 95 डॉलर तक आ गई थीं. लेकिन अब बातचीत टूटने के बाद तेल की कीमतें फिर से 100 डॉलर के पार चल गई हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाला व्यापार पहले ही लगभग ठप है, क्योंकि ईरान ने वहां ड्रोन और मिसाइलें तैनात कर रखी हैं.

बढ़ती वैश्विक दूरियां

इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका के अपने सहयोगियों के साथ बढ़ते मतभेदों को भी उजागर कर दिया है. स्पेन और इटली जैसे नाटो सदस्यों ने ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य अभियान के लिए अपने क्षेत्र या हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से मना कर दिया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बावजूद कई यूरोपीय और खाड़ी देश इस युद्ध में सीधे तौर पर अमेरिका का साथ देने से कतरा रहे हैं.

फिलहाल स्थिति यह है कि संघर्षविराम खत्म होने में केवल नौ दिन बचे हैं. यदि इस दौरान कोई नया समझौता नहीं होता है, तो खाड़ी क्षेत्र में फिर से बड़े युद्ध के बादल मंडरा सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होगा. ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने देश के हितों और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है. अमेरिका अब इस कूटनीतिक मोर्चे पर काफी हद तक अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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