होर्मुज विवाद के बीच ईरान ने नहीं दिखाई नरमी, अमेरिका से बातचीत के लिए रखीं ये 3 बड़ी शर्तें

Iran US Conflict: ईरान ने साफ किया है कि वह होर्मुज के लिए किसी नए या वैकल्पिक समुद्री मार्ग को स्वीकार नहीं करेगा. सऊदी के न्यूज चैनल Al Arabiya के मुताबिक, तेहरान ने अमेरिका के साथ भविष्य की किसी भी बातचीत के लिए तीन अहम शर्तें रखी हैं. पहली शर्त यह है कि सबसे पहले होर्मुज की स्थिति पर चर्चा हो और यह स्वीकार किया जाए कि इस क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण ईरान का है. दूसरी शर्त के तहत ईरान की विदेशों में जमी हुई संपत्तियों को जारी किया जाए. इसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू की जाएगी. ईरान ने पाकिस्तान को भी संकेत दिया है कि वह जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में वार्ता जारी रखने के लिए तैयार है.
होर्मुज के आसपास समुद्री मार्ग दोबारा खोलने को लेकर ओमान और ईरान के बीच दो दिन की बातचीत जारी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई है और ओमानी प्रतिनिधिमंडल शनिवार को तेहरान से रवाना हो गया. इसी बीच अमेरिका ने भी फिलहाल ईरान पर सैन्य हमले रोक दिए हैं. हालांकि, क्षेत्रीय अधिकारियों का कहना है कि अंतिम समाधान तक पहुंचने के लिए अभी और दौर की बातचीत जरूरी होगी.
ईरान ने दावा किया है कि होर्मुज पर उसका पूरा नियंत्रण है और बिना उसकी अनुमति कोई जहाज सुरक्षित तरीके से नहीं गुजर सकता. हाल ही में एक तेल टैंकर ईरान द्वारा तय किए गए समुद्री मार्ग से हट गया, जिसके बाद वह नौसैनिक बारूदी सुरंग से टकराकर विस्फोट का शिकार हो गया. ईरानी संसद के उपाध्यक्ष ने कहा कि होर्मुज अब युद्ध से पहले जैसी स्थिति में कभी नहीं लौटेगा. वहीं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि उसने चेतावनी के बाद छह जहाजों को रोका और एक वैकल्पिक मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाज को भी निशाना बनाया.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका पर होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े समझौते (MoU) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि समझौते के अनुच्छेद-5 के तहत, युद्ध के बाद के संक्रमणकाल में जहाजों की आवाजाही की निगरानी का अधिकार ईरान को दिया गया है. लेकिन अमेरिका ने जहाजों को ईरान द्वारा तय सुरक्षित मार्ग से हटाकर अपने बनाए वैकल्पिक रास्ते से जाने के लिए प्रोत्साहित किया. अराघची के अनुसार, यह सिर्फ गलतफहमी नहीं बल्कि समझौते का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है.
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