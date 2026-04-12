Hindi World Hindi

Iran Us War Donald Trump Says Us Not Allow Ships To Enter Hormuz After Failed Talk With Iran

दुनिया की 'ऑयल लाइफलाइन' पर खतरा! ईरान से बात बिगड़ने पर ट्रंप ने दे डाली होमुर्ज को लेकर ये चेतावनी

अमेरिका ने स्ट्रेस ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोकने की चेतावनी दी है. ईरान से परमाणु मुद्दे पर बातचीत विफल होने के बाद ये कदम उठाया गया है. इससे दुनियाभर में एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है.

Donald Trump Threat over Strait of Hormuz: मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ऐलान किया है कि अमेरिका जल्द ही दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होमुर्ज (Strait of Hormuz) में जहाजों की आवाजाही को रोकने की कार्रवाई शुरू करेगा. ये घोषणा ईरान के साथ हुई लंबी बातचीत के विफल रहने के बाद की गई है.

हॉर्मुज वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है, जहां से दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का परिवहन होता है. ऐसे में इस रास्ते पर किसी भी तरह का अवरोध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना अब उन जहाजों को रोकने की कार्रवाई करेगी जो इस रास्ते में एंट्री करने की कोशिश करेंगे. उनका आरोप है कि ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से अवैध शुल्क वसूलने की कोशिश कर रहा है और समुद्र में बारूदी सुरंगों का खतरा पैदा कर रहा है, जिससे जहाज मालिकों में डर का माहौल है.

किन मुद्दों पर हुई बातचीत?

दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी. करीब 20 घंटे चली इस बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन सबसे अहम मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा, जोकि सुलझ नहीं सका. ट्रंप ने साफ कहा कि बाकी सभी मुद्दे गौण हैं, असली चिंता ईरान के परमाणु हथियार बनाने की संभावनाओं को लेकर है. ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अमेरिकी जहाजों या किसी भी शांतिपूर्ण जहाज पर हमला किया, तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा.

ईरान ने बातचीत को लेकर क्या कहा?

वहीं, ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है. ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर कलीबाफ (Mohammad Baqer Qalibaf) ने कहा कि बातचीत इसलिए असफल रही क्योंकि अमेरिका भरोसा कायम करने में नाकाम रहा। उनका कहना है कि ईरान ने रचनात्मक प्रस्ताव दिए थे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया. इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका भी चर्चा में रही. ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) और सैन्य नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने वार्ता को सफल बनाने की कोशिश की.