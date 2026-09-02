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'वेडिंग को फ्यूनरल में बदल दिया...', ईरान में गूंज रही थी खुशियों की शहनाई, अमेरिकी हमले में 5 की मौत

ईरान के सिरिक इलाके में शादी समारोह के दौरान हुए अमेरिकी हमले को लेकर तेहरान ने गंभीर आरोप लगाए हैं. ईरानी रिपोर्टों के मुताबिक, हमले में 5 लोगों की मौत हुई. इनमें 4 साल का बच्चा भी शामिल है.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: September 2, 2026, 10:54 AM IST
'वेडिंग को फ्यूनरल में बदल दिया...', ईरान में गूंज रही थी खुशियों की शहनाई, अमेरिकी हमले में 5 की मौत

US Attack on Iran: ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के बीच एक शादी समारोह कथित अमेरिकी हमले की चपेट में आ गया. ईरान के मुताबिक, सिरिक के पास कुहेस्तक इलाके में एक घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा था, तभी अमेरिकी हमले से निकले मलबे ने वहां मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना में कम से कम पांच लोगों की मौत की खबर है, जिनमें एक चार साल का बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है. घायलों की संख्या को लेकर अलग-अलग ईरानी एजेंसियों ने 50 से 68 तक के आंकड़े बताए हैं.

ये इलाका ईरान के दक्षिणी हिस्से में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के करीब स्थित है. ईरानी अधिकारियों ने घटना को आम नागरिकों के खिलाफ गंभीर हमला बताया है. ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि जिस जगह शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां मौत और मातम का माहौल बन गया.

और पढ़ें: ईरान पर नरम पड़े ट्रंप! होर्मुज ब्लॉकेड हटाने को तैयार, लेकिन रख दी ये बड़ी शर्त

ईरान का अमेरिका पर सीधा आरोप

ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी हमले के दौरान एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा, जहां शादी का आयोजन हो रहा था. ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक, अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद निकले मलबे के टुकड़े घर तक पहुंचे और वहां मौजूद लोग घायल हुए. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, घायलों में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की बताई गई है.

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना को पहले हुए हमलों की कड़ी से अलग करके नहीं देखा जा सकता. उन्होंने संकेत दिया कि ईरान इस हमले का जवाब देगा. ईरान ने उन देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भी आलोचना की, जो उसके मुताबिक ऐसे हमलों पर चुप हैं या उन्हें सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं. तेहरान का कहना है कि इस तरह की चुप्पी को तटस्थता नहीं माना जा सकता.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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