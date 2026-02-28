Hindi World Hindi

Iran Vs Israel Attack And Defense Capability Missile Air Defense Army Navy Air Force Comparison

Iran vs Israel: किसमें कितना है दम, ईरान और इजराइल की अटैक और डिफेंस क्षमता कितनी है?

Iran-Israel: ईरान और इजराइल इससे पहले भी टकरा चुके हैं. लेकिन, माना जा रहा है कि इस बार की लड़ाई आर-पार की होगी. आइये जानते हैं कि दोनों देशों की हमलावर और रक्षात्मक क्षमताएं क्या हैं.

(प्रतीकात्मक AI इमेज)

Iran-Israel Conflict: इजराइल ने ईरानी मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर कई हमले किए हैं. इजराइली हमले के बाद क्षेत्र में एक और युद्ध छिड़ने की खतरा पैदा हो गया है. ईरान पर किए गए हमलों की जानकारी देते हुए इजराइल की सेना ने कहा है कि करीब 100 टारगेट को निशाना बनाया गया. इजराइल ने ईरान के तीन सबसे सीनियर मिलिट्री कमांडर्स को मार गिराने का दावा भी किया है.

ईरान और इजराइल इससे पहले भी टकरा चुके हैं. लेकिन, माना जा रहा है कि इस बार की लड़ाई आर-पार की होगी. इजराइल ने 28 फरवरी को किए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाने की कोशिश की है. आइये जानते हैं कि दोनों देशों की हमलावर और रक्षात्मक क्षमताएं क्या हैं.

सैनिकों की संख्या

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (IISS) की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की सेना में 610,000 जवान हैं. इसमें ईरान की आर्मी में 350,000, IRGC में 190,000, ईरानी नेवी में 18000 और एयरफोर्स में 37,000 जवान हैं. ईरान के पास 350,000 की रिज़र्व आर्मी भी है. बता दें कि 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के ईरानी पुरुषों के लिए सेना में भर्ती होना जरूरी है.

इजराइल की सेना में 169,500 सैनिक हैं. इजराइल की आर्मी में 126,000, नेवी में 9,500 और एयर फ़ोर्स में 34,000 सैनिक हैं. इजराइल के पास 465,000 की रिजर्व फोर्स है. इजराइल में भी 18 साल से ज्यादा उम्र के जवान पुरुषों और महिलाओं के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य है.

इजराइल और ईरान का सैन्य खर्च

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की एक रिपोर्ट क अनुसार, ईरान सेना पर हर साल 10 अरब डॉलर खर्च करता है. रिपोर्ट बताती है कि इजराइल सेना पर लगभग 28 अरब डॉलर खर्च करता है. 2023 में 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने सैन्य खर्च में बढ़ोतरी की है.

जमीनी सेना की ताकत

द मिलिट्री बैलेंस की 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के पास कम से कम 10513 बैटल टैंक हैं. ईरान के पास 6,798 आर्टिलरी गन और 640 से आर्मर्ड व्हीकल हैं. ईरानी आर्मी के पास 50 हेलीकॉप्टर भी हैं. वहीं इजराइल के पास लगभग 400 बैटल टैंक, 530 आर्टिलरी गन और 1190 से ज्यादा आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हैं.

Add India.com as a Preferred Source

एयर फोर्स की ताकत

ईरान की एयर फोर्स के पास 312 लड़ाकू एयरक्राफ्ट हैं. IRGC के पास अलग से 23 विमान हैं. ईरानी एयर फोर्स के पास दो अटैक हेलीकॉप्टर हैं और आर्मी के पास 50. इजराइल के पास 345 लड़ाकू विमान और 43 अटैक हेलीकॉप्टर हैं.

नेवी की ताकत

ईरान के पास 17 टैक्टिकल सबमरीन, 68 पेट्रोल और कोस्टल कॉम्बैटेंट, सात कॉर्वेट, 12 लैंडिंग शिप, 11 लैंडिंग क्राफ्ट और 18 लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट शिप हैं. इजराइल के पास पांच सबमरीन और 49 पेट्रोल और कोस्टल शिप हैं.

एयर डिफेंस सिस्टम

इजराइल का एयर डिफेंस आयरन डोम दुनिया भर में मशहूर है. इस सिस्टम में एक रडार लगा है जो आने वाले प्रोजेक्टाइल के साथ-साथ उसकी स्पीड और दिशा का भी पता लगा सकता है. खतरे का अंदाजा लगते ही मिसाइल-फायरिंग यूनिट उन्हें मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर लॉन्च करती है. लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं. इजराइल के पास डेविड्स स्लिंग सिस्टम है जिसकी रेंज 40 किमी है. बैलिस्टिक मिसाइलें रोकने के लिए इजराइल के पास एरो सिस्टम है जो 2000 किमी दूर से हमलावर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है.

एयर डिफेंस के मामले में ईरान का पलड़ा कमजोर नजर आता है. ईरान ने कम दूरी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अजरख्श तैनात किया है. यह एक इंफ्रारेड डिटेक्शन जिसमें टारगेट का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिक सिस्टम लगे हैं. ईरान के पास अलग-अलग तरह के सरफेस-टू-एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं. रूस में बने S-200, S-300 और देश में बने बावर-373 का इस्तेमाल भी ईरान करता है.

बैलिस्टिक मिसाइलें

अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ (CSIS) अनुसार, ईरान के पास कम से कम 12 अलग-अलग तरह की मीडियम और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं. टोंडर 69 की रेंज 150 किमी है. वहीं खोर्रमशहर और सेज्जिल की रेंज 2000 किमी तक है.

इजराइल के पास कम से कम चार अलग-अलग तरह की छोटी-मध्यम- और इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं. ये मिसाइलें 200 किमी से लेकर 6000 किमी तक हमला कर सकती हैं. इजराइल की जेरिको-3 की रेंज 6,500 किमी बताई जाती है.

इजराइल के पास कम से कम चार अलग-अलग तरह की छोटी, मीडियम और इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें 280km (174 मील) की रेंज वाली LORA से लेकर 4,800km (2,983 मील) और 6,500km (4,039 मील) के बीच की रेंज वाली जेरिको-3 तक शामिल हैं. इजराइल के पास लगभग 90 न्यूक्लियर हथियार होने का अनुमान भी है.