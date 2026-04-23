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Iran War: युद्ध रुक जाए, नाकेबंदी हट जाए, तो भी दुनिया को नहीं मिलेगी राहत! अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में होर्मुज को लेकर किया गया हैरान करने वाला दावा
होर्मुज जलडमरूमध्य एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है. अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया. ईरान ने इस संकरे रास्ते के एक हिस्से में पानी के नीचे बारूदी सुरंगे बिछा रखी हैं.
Strait of Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध फिलहाल रुका हुआ है. अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ युद्धविराम को बढ़ा दिया है. हालांकि, होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिकी नौसेना ने अब भी घेर रखा है. इस बीच अमेरिका ये युद्ध विभाग ने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जो दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा सकती है. पेंटागन स्थित अमेरिकी युद्ध विभाग के एक आकलन में कहा गया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को पूरी तरह से हटाने में छह महीने लग सकते हैं.
दुनिया को महंगाई से राहत नहीं!
होर्मुज जलडमरूमध्य एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है. अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया. ईरान ने इस संकरे रास्ते के एक हिस्से में पानी के नीचे बारूदी सुरंगे बिछा रखी हैं. चिंता की बात ये है कि ईरान ने कहा है कि उसे इन बारूदी सुरंगों के लोकेशन नहीं पता.
वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिकी अधिराकारियों के हवाले से बताया है कि अगर युद्ध समाप्त हो जाता है, नाकेबंदी हट जाती है, तो भी इस जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने में कई महीने लग सकते हैं. यानी कि तेल और गैस की सप्लाई चेन इतनी जल्दी दुरुस्त होने वाली नहीं है.
अमेरिकी अधिकारियों ने अपने आकलन में कहा है कि बारूदी सुरंगों को हटाने का कोई भी अभियान युद्ध समाप्त होने से पहले शुरू नहीं किया जा सकता. वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, छह महीने का यह अनुमान हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सदस्यों के साथ एक गोपनीय ब्रीफिंग के दौरान साझा किया गया था.
रिपोर्ट के अनुसार, सांसदों को बताया गया कि ईरान ने जलडमरूमध्य के अंदर और उसके आसपास 20 या उससे अधिक बारूदी सुरंगें बिछाई हैं. इनमें से कुछ को GPS तकनीक का उपयोग करके दूर से ही पानी में छोड़ा गया है. इससे इनका पता लगाना ज्यादा मुश्किल है.
होर्मुज को लेकर अमेरिका-ईरान में ठनी
उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर होने के बाद होर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा. लेकिन, इस बीच अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी शुरू हो गई. अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जब तक बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता तब तक ईरान के बंदरगाहों से आने वाले किसी भी जहाज को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा. न ही ईरान जा रहे किसी जहाज को होर्मुज में एंट्री दी जाएगी.
वहीं दूसरी तरफ, ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक इस्लामिक गणराज्य इस जलडमरूमध्य को दोबारा नहीं खोलेगा. ईरान युद्धविराम की शर्तों में इस रास्ते पर पूरी तरह से नियंत्रण भी चाहता है. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 1,400 वर्ग किलोमीटर के एक खतरे वाले इलाके का नक्शा भी दुनिया के सामने रखा है जहां बारूदी सुरंगे होने की संभावना हैं.
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