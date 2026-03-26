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Iran War Escalates To Nuclear Threat Explosions From Bushehr To Dimona Why Russia Evacuates Another 163 Staffers

परमाणु खतरे तक पहुंचा ईरान युद्ध! बुशहर से डिमोना तक धमाके, रूस क्यों समेटने लगा बोरिया-बिस्तर?

Nuclear Radiation Warning: कुवैती अधिकारियों ने बुधवार को अपने नागरिकों को परमाणु विकिरण संबंधी चेतावनी जारी की और उन्हें घर के भीतर ही रहने को कहा है. इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा था कि मंगलवार को एक प्रक्षेपास्त्र ईरान के संयंत्र से टकराया था.

(photo credit AI, for representation only)

Nuclear Radiation Warning: हम ईरान को कभी परमाणु बम नहीं बनाने देंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे ही बयानों के साथ ईरान युद्ध में अमेरिका कूदा है. अब युद्ध के 27वें दिन ईरान युद्ध परमाणु रेडिएशन के खतरे की चपेट में है. ईरान बुशहर संयंत्र से लेकर इजरायल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट में हो रहे धमाकों ने पूरे मध्य पूर्व को डरा दिया है.

कुवैत की चेतावनी

कुवैती अधिकारियों ने बुधवार को परमाणु विकिरण संबंधी चेतावनी जारी की.इसमें ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास इजरायल और अमेरिका के बढ़ते हमलों के कारण निवासियों को परमाणु विकिरण के खतरे के प्रति आगाह किया गया.

नागरिकों को क्या है सलाह

निवासियों को घर के अंदर रहने, अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने और घर की सभी खिड़की-दरवाजों को बंद रखने की सलाह दी गई है. राष्ट्रीय गार्ड की ओर से जारी एक वीडियो संदेश में, इस बात पर जोर दिया कि निकटतम रिएक्टर 240 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है, जो उनके अनुसार किसी भी रिसाव के प्रभाव को काफी हद तक कम कर देगा.

रूस ने 163 कर्मचारियों को बुशहर प्लांट से निकाला

द टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, रूस की सरकारी परमाणु निगम रोसाटॉम ने ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपने 163 और कर्मचारियों को निकाल लिया है.

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एजेंसी ने रोसाटॉम के प्रमुख अलेक्सी लिखाचेव के हवाले से बताया है कि कंपनी के लगभग 300 कर्मचारी अभी भी बुशहर में मौजूद हैं, लेकिन और भी कर्मचारी वहां से चले जाएंगे.

प्लांट का रूस से कनेक्शन

बुशेहर में मौजूदा परमाणु संयंत्र का निर्माण रूस ने ही किया था और रोसाटॉम वहां अतिरिक्त इकाइयों का निर्माण कर रहा है. हालांकि, ईरान के साथ युद्ध शुरू किया, तब से उसने निर्माण कार्य को रोक दिया है.

आईएईए की चेतावनी

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने पुष्टि की कि मंगलवार को एक प्रक्षेपास्त्र (संभवत: मिसाइल) ईरान के संयंत्र से टकराया था, हालांकि ईरान ने किसी भी क्षति या कर्मचारियों के घायल होने की सूचना नहीं दी.

आईएईए ने चेतावनी दी कि इस तरह की मामूली चूक भी गंभीर जोखिम पैदा करती है और सभी पक्षों से संभावित परमाणु सुरक्षा आपातकाल को रोकने के लिए संयम बरतने का आग्रह किया.

ईरान से इजरायल तक न्यूक्लियर प्लांट पर हुए धमाके

22 मार्च को ईरान ने इजरायल की न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर मिसाइल अटैक किया

21 मार्च को अमेरिका-इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र नतांज पर एयरस्ट्राइक की थी

22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के तीन प्रमुख परमाणु संयंत्रों नतांज ( Natanz), फोर्डो ( Fordow), और इस्फहान ( Isfahan) पर हवाई हमले किए