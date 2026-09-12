ईरान युद्ध खत्म हुआ तो सस्ता होगा कच्चा तेल! ट्रंप ने बताया कब थमेगी जंग?

ईरान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है. उनका कहना मानना है कि US मध्यावधि चुनाव के बाद जंग खत्म हो सकती है. जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या-क्या कहा?

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/iran-war-may-end-after-us-midterm-elections-trump-claims-crudei-oil-prices-drop-8522874/ Copy

ट्रंप का आरोप है कि ईरान युद्ध को खींचने की कोशिश कर रहा है, ताकि अमेरिकी चुनाव पर असर डाला जा सके. (Photo from IANS)

डोनाल्ड ट्रंप ने US मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान युद्ध खत्म होने की उम्मीद जताई है

ट्रंप के मुताबिक, युद्ध खत्म होते ही कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी

होर्मुज की नाकाबंदी ने दुनिया के तेल बाजार पर दबाव बढ़ाया है

6 महीने से ज्यादा चले संघर्ष के बीच इस हफ्ते तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गईं

Iran-US Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है. डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नवंबर में होने वाले US मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान युद्ध खत्म हो सकता है. उन्होंने यह भी दावा किया कि जैसे ही जंग खत्म होगी, कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिलेगी.

ट्रंप बोले- ईरान युद्ध खींचने की कोशिश कर रहा

ट्रंप ने आयरलैंड के डबलिन में मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें लगता है कि युद्ध बहुत जल्द, संभवतः मध्यावधि चुनाव के बाद खत्म हो सकता है. उनका आरोप है कि ईरान युद्ध को खींचने की कोशिश कर रहा है, ताकि अमेरिकी चुनाव पर असर डाला जा सके. ट्रंप ने आगे दावा किया कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा, तेल के दाम तेजी से नीचे आ जाएंगे. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच कोई ठोस समझौता कितनी जल्दी हो सकता है.

ईरान ने कहा- हम युद्ध नहीं चाहते…

इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी भूमिका पर सवाल उठाया. BRICS समिट 2026 में उन्होंने कहा कि क्षेत्र को अमेरिका के किसी क्षेत्रीय पुलिसकर्मी की जरूरत नहीं है. पेजेशकियान ने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा और देशों की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी उसी क्षेत्र के देशों और वहां के प्रमुख पक्षों की होनी चाहिए. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता और शांति उसकी प्राथमिकता है.

होर्मुज पर नाकाबंदी से बढ़े कच्चे तेल के दाम

बता दें अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध 28 फरवरी, 2026 से शुरू हुआ था. इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले किए और होर्मुज की नाकाबंदी कर दी. छह महीने से ज्यादा समय से जारी इस संकट ने कच्चे तेल के दाम बढ़ा दिए. इस हफ्ते कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई. जून में हुआ एक समझौता भी ज्यादा समय नहीं टिक पाया और इसके बाद बातचीत में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई है.