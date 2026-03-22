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Iran War: अमेरिकी सेना ने ईरान के लिए चौंकाने वाला प्लान तैयार किया! यहां उतर सकते हैं US के सैनिक, डिफेंस एक्सपर्ट ने समझाई योजना

लगभग 2,200 मरीन को लेकर तीन नौसैनिक जहाज हाल ही में कैलिफ़ोर्निया से रवाना हुए हैं. प्रशांत क्षेत्र से रास्ता बदलकर भेजी गई एक अन्य यूनिट अभी रास्ते में है.

(फोटो क्रेडिट- reuters)

Iran vs America: ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका ने जमीनी सैनिकों की संभावित तैनाती के लिए विस्तृत आपातकालीन योजना तैयार कर ली है. वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने ऑपरेशनल तैयारी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुछ खास जरूरतें भी पेश की हैं.

अमेरिका के प्रमुख मीडिया हाउस CBS न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप, संघर्ष में आगे के कदमों पर विचार कर रहे हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि योजना की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे बेहद गुप्त रखा जा रहा है.

CBS न्यूज़ के अनुसार, अमेरिकी सेना ने किसी आक्रमण की स्थिति में ईरानी जवानों और अर्धसैनिक बल के सदस्यों को हिरासत में लेने की व्यवस्था (लॉजिस्टिक्स) पर भी चर्चा की है. इसमें रासत में लिए गए लोगों की जांच-पड़ताल करना और उन्हें रखने के लिए जगहों की पहचान करना भी शामिल है.

भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट ने समझाया प्लान

भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के पूर्व प्रमुख रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल पी आर शंकर ने अमेरिकी सैनिकों के ग्राउंड ऑपरेशन प्लान का विश्लेषण किया है. लेफ्टिनेंट जनरल (रिटार्यड) पी आर शंकर ने बताया है कि अमेरिकी मरीन कमांडो जमीन पर सबसे पहले कहां लैंड करेंगे.

एक यूट्यूब चैनल पर अमेरिकी प्लान के बारे में चर्चा करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल (रिटार्यड) पी आर शंकर ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर उतरेंगे. लेकिन, ऐसा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिक अगर जमीन पर उतरे तो होर्मुज के दूसरी साइड यानी कि यूएई के इलाके में पहला कदम रखेंगे. इससे होर्मुज स्ट्रेट के संकरे रास्ते पर उनका भी नियंत्रण होगा. यहां से अमेरिकी सैनिक ईरानी टैंकरों को भी निशाना बना सकते हैं.

लेफ्टिनेंट जनरल (रिटार्यड) पी आर शंकर ने आगे कहा कि होर्मुज स्ट्रेट का दूसरी किनारा अगर अमेरिका के नियंत्रण में आ जाता है तो ईरान को बातचीत और समझौते के लिए मजबूर होना पड़ेगा. अन्यथा, इस रास्ते से ईरान के तेल टैंकर भी नहीं निकल पाएंगे.

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लेफ्टिनेंट जनरल (रिटार्यड) पी आर शंकर जिस इलाके की बात कर रहे हैं वह नीचे तस्वीर में तीर के माध्यम से दिखाया गया है…

(फोटो क्रेडिट- reuters)

बता दें कि CBS न्यूज़ के अनुसार, 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के कुछ हिस्सों को एक मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट और सेना की ग्लोबल रिस्पॉन्स फोर्स के साथ संभावित तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हजारों मरीन पहले से ही पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहे हैं. लगभग 2,200 मरीन को लेकर तीन नौसैनिक जहाज हाल ही में कैलिफ़ोर्निया से रवाना हुए हैं. प्रशांत क्षेत्र से रास्ता बदलकर भेजी गई एक अन्य यूनिट अभी रास्ते में है. राष्ट्रपति ट्रंप के लिए उपलब्ध सैन्य विकल्पों का दायरा बढ़ाया जा रहा है.