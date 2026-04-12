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अमेरिका का यू-टर्न! होर्मुज में ईरान की धमकी पर पीछे हटा US का जहाज, देखें VIDEO

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर होर्मुज स्ट्रेट पर दिख रहा है. जानिए कैसे इस टकराव से ग्लोबल तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है.

Published date india.com Published: April 12, 2026 10:22 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
अमेरिका का यू-टर्न! होर्मुज में ईरान की धमकी पर पीछे हटा US का जहाज, देखें VIDEO

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान और अमेरिका खुलकर एक-दूसरे का सामने कर रहे हैं. हाल ही में ईरान के सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि उनकी नौसेना ने अमेरिकी जहाज को होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से दूर रहने की चेतावनी दी. हालांकि अभी तक अमेरिका ने इस दावे को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन वीडियो देखकर दुनिया भर में हलचल बढ़ गई है.

चेतावनी के बाद भागते दिखा US का जहाज

वीडियो में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (Sepah) का एक अधिकारी अमेरिकी जहाज को रास्ता बदलने की चेतावनी देता सुनाई देता है. जवाब में अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने रास्ते पर रहने की बात कही. इसके बाद ईरानी अधिकारी आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर आदेश नहीं माना गया, तो हमला किया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह वीडियो X से लिया गया है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.

होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका सख्त

इसी बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना अब इस अहम समुद्री रास्ते को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू करेगी. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई के लिए बेहद जरूरी है. ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि वह जहाजों से अवैध टोल वसूल रहा है और इसे दुनिया से जबरन वसूली बताया.

जंग से सप्लाई चेन पर पड़ा असर

ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग का असर अब ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी दिख रहा है. कई जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर वापस लौट जाते हैं. इससे तेल की सप्लाई बाधित हो रही है और कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है. कुछ देशों के जहाजों को ही ईरान पार करने दे रहा है, जिससे स्थिति और भी अनिश्चित हो गई है.

बातचीत जारी, लेकिन समाधान नहीं

इस्लामाबाद में चल रही बातचीत के बावजूद अभी तक इस जंग का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है. होर्मुज स्ट्रेट रास्ता कई हफ्तों से प्रभावित है और सुरक्षा खतरे लगातार बने हुए हैं. हालात ऐसे हैं कि छोटे से बदलाव से भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है. आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होता है या यह टकराव और बढ़ता है, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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