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Iran Warns Us Amid Middle East Tension Says Fight Until End Of War

ईरान का अमेरिका को खुला चैलेंज, कहा- कुछ भी कर लो, युद्ध खत्म होने तक पीछे नहीं हटेंगे

अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में सैन्य

अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं. इस बीच भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने अमेरिका के कड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह युद्ध ईरान पर थोपा गया है.