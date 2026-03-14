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ईरान का अमेरिका को खुला चैलेंज, कहा- कुछ भी कर लो, युद्ध खत्म होने तक पीछे नहीं हटेंगे

अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में सैन्य

Published date india.com Published: March 14, 2026 4:45 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
ईरान का अमेरिका को खुला चैलेंज, कहा- कुछ भी कर लो, युद्ध खत्म होने तक पीछे नहीं हटेंगे

अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं. इस बीच भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने अमेरिका के कड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह युद्ध ईरान पर थोपा गया है.

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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