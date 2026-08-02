ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दी धमकी, बोला- अटैक किया तो पलटवार भी निर्णायक होगा

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका की लड़ाई और भी भीषण मोड़ पर आती दिख रही है. इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और तुर्की से बात करते हुए ईरान और अमेरिका को खुली चेतावनी दी है.

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ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दी चेतावनी (तस्वीर @AI से)

ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुई जंग और भी भीषण होती दिख रही है. अमेरिका ने उसे युद्ध और कूटनीति दोनों ही तरीकों से झुकाने और मनाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं झुका. ऐसे में अमेरिका ने पश्चिम एशिया के इस देश पर अब और भी ज्यादा घातक हमले करने का ऐलान कर दिया है. उसके इस मिशन में इजरायल भी उसका साथ देगा. इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका-इजरायल के हमला करने से पहले उन्हें अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है. अरागची ने पाकिस्तान, तुर्की और साउदी अरब से बातचीत में कहा कि अगर उन्होंने (अमेरिका और इजरायल) हमले किए तो फिर उन्हें हमलों के आधार पर ‘निर्णायक और उचित जवाब’ भी मिलेगा.

अरागची ने इन तीनों देशों के साथ फोन पर अलग-अलग बातचीत कर अमेरिका-इजरायल को यह संदेश दिया है. इस बीच पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी दूतावासों अपने नागरिकों को बता दिया है कि अगर ईरान के साथ उनका तनाव बढ़ता है तो वे इन जगहों को छोड़ने के लिए तैयार रहें.

इन दूतावासों ने अपने नागरिकों को यह सलाह तब जारी की है, जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान ‘और भी कड़े’ हमले करने की बात कही थी. ट्रंप ने कहा था कि वह तेहरान के साथ बातचीत में अब भरोसा खो रहे हैं.

ट्रंप की इस प्रतिक्रिया के बाद ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर, तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान और साउदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान के साथ बातचीत में कड़ा जवाब देने की बात कही.

अरागची ने कहा कि अमेरिका और इजरायल द्वारा उस पर किए गए किसी भी हमले का निर्णायक और उचित जवाब मिलेगा. साथ ही वह इस क्षेत्र में उन देशों को भी अपना निशाना बनाएगा, जो इन हमलों में अमेरिका या इजरायल की मदद करेगा.