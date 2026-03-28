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'जो अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर पैरा रखेगा वो ताबूत में वापस जाएगा...', तेहरान टाइम्स की ट्रंप को खुली चेतावनी
ईरान के अंग्रेजी अखबार Tehran Times ने अपने फ्रंट पेज पर Welcome To Hell जैसी कड़ी चेतावनी देक
ईरान के अंग्रेजी अखबार Tehran Times ने अपने फ्रंट पेज पर Welcome To Hell जैसी कड़ी चेतावनी देकर माहौल और गरमा दिया है. इस चेतावनी में साफ कहा गया कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रखते हैं, तो वे ताबूत में ही वापस जाएंगे. यह बयान दिखाता है कि हालात कितने तनावपूर्ण हो चुके हैं. ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आम तौर पर तब होता है, जब दोनों पक्षों के बीच टकराव बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच चुका हो.
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