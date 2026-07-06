खामेनेई के अंतिम संस्कार से दुनिया में हलचल, क्या बदलने वाला है मध्य पूर्व का पूरा समीकरण? 5 बड़े सवाल जिन पर टिकी दुनिया की नजर | EXPLAINER

अयातोल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान 4 से 9 जुलाई तक हफ्ते भर का राज्य अंतिम संस्कार कर रहा है. इस घटना का असर पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है. ईरान में सत्ता परिवर्तन के बीच दुनिया की नजर नए नेतृत्व, परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय समीकरणों पर है. भारत के रणनीतिक हितों पर भी इसके असर की चर्चा तेज हो गई है.

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. भारत पर इसका क्या असर होगा? (IMAGE AI)

ईरान में खामेनेई के लिए 4 से 9 जुलाई तक राज्य अंतिम संस्कार हो रहा है.

नया नेतृत्व देश की स्थिरता और नीतियों की निरंतरता पर जोर दे रहा है.

अमेरिका, इजराइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बरकरार रहने की संभावना है.

भारत अपने ऊर्जा और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित नीति अपनाएगा.

फरवरी 2026 में अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह अली खामेनेई की हत्या हो गई थी. अब जुलाई 2026 में ईरान उनके लिए हफ्ते भर का बड़ा राज्य अंतिम संस्कार 4 से 9 जुलाई तक कर रहा है. यह समारोह तेहरान, क़ोम, मशहद और इराक के कुछ हिस्सों में हो होना है. हर शहर से लाखों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और सरकार इसे स्थिरता, एकता और खामेनेई की विरासत को आगे बढ़ाने का संदेश देने के लिए इस्तेमाल कर रही है. AP News के मुताबिक, यह घटना मध्य पूर्व की स्थिरता, क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक संबंधों पर असर डाल रही है. आइए इसके पांच मुख्य पहलुओं पर विस्तार से समझते हैं.

1. ईरान की नेतृत्व बदलाव से देश की घरेलू राजनीति और फैसले लेने की प्रक्रिया कैसे प्रभावित हो सकती है?

ईरान के नेता बार-बार कह रहे हैं कि वे अयातोल्लाह खामेनेई की नीतियों और विजन को जारी रखेंगे. राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी खामेनेई के रास्ते पर चलने की प्रतिबद्धता जताई है. अंतिम संस्कार समारोहों में राजनीतिक और सैन्य नेताओं की एकता दिखाई जा रही है.

स्थिरता पर जोर: सरकार इसे संवैधानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया बता रही है. कोई अराजकता नहीं होने दी जा रही. सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है ताकि कोई अंदरूनी अस्थिरता न फैले.

नीति में निरंतरता: घरेलू शासन, फैसले लेने की व्यवस्था और दैनिक कामकाज में तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा. सरकार अंदरूनी नियंत्रण और सुरक्षा को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

संभावित प्रभाव: नया नेतृत्व (मोज्तबा खामेनेई) पूरी तरह स्थापित होने तक फैसले सावधानी से लिए जा रहे हैं. IRGC (इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) की भूमिका मजबूत रहने की उम्मीद है. इससे राजनीतिक संस्थाओं की निरंतरता बनी रहेगी, लेकिन कोई नई चुनौतियां जैसे आर्थिक दबाव या विरोध को नियंत्रित करने की जरूरत पड़ सकती है.

2. नेतृत्व बदलाव के बाद IRGC ईरान की विदेश और सुरक्षा नीति को कैसे आकार देगा?

IRGC ईरान की सुरक्षा और विदेश नीति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. Iranian official statements के मुताबिक, खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान उनकी नीतियों को जारी रखने पर जोर दे रहा है, इसलिए बड़े बदलाव की उम्मीद कम है.

स्थिरता और सावधानी: नया नेता अभी पूरी तरह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, इसलिए फैसले धीरे और सावधानी से लिए जा रहे हैं. नेतृत्व IRGC पर भरोसा कर रहा है.

नीति निरंतरता: “प्रतिरोध” की नीति (अमेरिका और इजराइल के खिलाफ) जारी रहेगी. IRGC क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह आदि के साथ समर्थन जारी रखेगा.

भूमिका: IRGC नई व्यवस्था में और मजबूत हो सकता है. यह सुरक्षा नीति, क्षेत्रीय प्रभाव और आंतरिक स्थिरता दोनों को संभालेगा. कोई अचानक बदलाव नहीं, बल्कि सावधानीपूर्वक नियंत्रण.

3. नई नेतृत्व व्यवस्था में ईरान के इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ संबंध कैसे बदल सकते हैं?

अमेरिका के साथ: संबंध तनावपूर्ण ही रहेंगे. दोनों देशों के बीच अविश्वास और दबाव जारी है. कोई बड़ा सुधार जल्द नहीं दिख रहा.इजराइल के साथ: दुश्मनी बरकरार रहेगी. ईरान इजराइल को मान्यता नहीं देता और विरोध की नीति जारी रखेगा.

खाड़ी देशों के साथ: सीधा टकराव टालने और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने पर ध्यान. लेकिन ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन देता रहेगा, जिससे अप्रत्यक्ष तनाव बना रह सकता है.

समग्र: खामेनेई की नीति (“प्रतिरोध”) जारी रहने से विदेश नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं. अंतिम संस्कार में एकता दिखाकर ईरान अपनी मजबूती का संदेश दे रहा है.

nytimes.com

4. नेतृत्व बदलाव का ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों पर क्या असर पड़ सकता है?

नीति निरंतरता: खामेनेई की सख्त नीति जारी रहेगी, इसलिए परमाणु वार्ता में तुरंत बदलाव नहीं.

धीमी गति: स्थिरता पर फोकस के कारण राजनयिक बातचीत धीमी हो सकती है. आंतरिक शक्ति मजबूत करना प्राथमिकता है.

प्रतिबंध: अमेरिका-ईरान तनाव और “प्रतिरोध” नीति के कारण प्रतिबंधों में राहत की उम्मीद कम. संवाद संभव है, लेकिन प्रगति सीमित रहेगी.

समग्र: परमाणु मुद्दा और प्रतिबंध जल्द नहीं सुलझेंगे. संक्रमण काल में सावधानी बरती जा रही है.

5. ईरान के राजनीतिक बदलाव का भारत की ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और पश्चिम एशिया में रणनीतिक हितों पर क्या प्रभाव?

चाबहार पोर्ट: भारत और ईरान दोनों सहयोग जारी रखना चाहते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट प्रभावित होने की संभावना कम.

भारत की रणनीति: भारत पश्चिम एशिया में संतुलित रुख अपनाएगा – ईरान, खाड़ी देश और अमेरिका के साथ संबंध संभालते हुए.

अंतिम संस्कार में भारतीय प्रतिनिधि भेजकर भारत ने अपनी सगाई दिखाई.

ऊर्जा सुरक्षा: प्रतिबंध जारी रहने से ईरानी तेल-गैस आयात प्रभावित हो सकता है, लेकिन भारत विकल्प तलाशता रहेगा.

समग्र: ईरान की नीति निरंतरता और स्थिरता के कारण भारत के रणनीतिक हितों में बड़ा बदलाव नहीं. भारत क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखेगा.

यह अंतिम संस्कार ईरान के लिए एकता और निरंतरता का प्रदर्शन है. मोजतबा खामेनेई जैसे नए नेता की भूमिका अभी स्पष्ट होने वाली है, लेकिन फिलहाल सिस्टम स्थिर रखने पर जोर है. इससे मध्य पूर्व की राजनीति, परमाणु मुद्दे और अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभावित होंगे. भारत जैसे देशों को सतर्क और संतुलित रणनीति अपनानी होगी.

Q 1. खामेनेई की मौत के बाद ईरान में क्या बदलेगा?

जवाब: तुरंत किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना नहीं दिख रही. सरकार और सुरक्षा संस्थाएं स्थिरता बनाए रखने पर जोर दे रही हैं.

Q 2. क्या IRGC की ताकत बढ़ेगी?

जवाब: संक्रमण काल में IRGC की भूमिका और मजबूत हो सकती है.यह सुरक्षा और विदेश नीति पर अधिक प्रभाव डाल सकता है.

Q 3. अमेरिका और इजराइल से रिश्ते सुधरेंगे?

जवाब: फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है. ईरान की “प्रतिरोध” नीति जारी रहने की उम्मीद है.

Q 4. परमाणु कार्यक्रम पर क्या असर पड़ेगा?

जवाब: परमाणु नीति में तत्काल बदलाव की संभावना कम है. प्रतिबंध और बातचीत दोनों धीमी गति से आगे बढ़ सकते हैं.

Q 5. भारत पर इसका क्या असर होगा?

जवाब: चाबहार पोर्ट और रणनीतिक सहयोग जारी रहने की उम्मीद है. भारत ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान बनाए रखेगा.