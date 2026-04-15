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फिल्मी स्टाइल में पाकिस्तान से अपने देश लौटे ईरानी डेलिगेट्स! कई बार बदला रूट, फ्लाइट भी किया चेंज, जानिये किस बात की थी दहशत
Pakistan peace talks Irani delegation fear: अमेरिका-ईरान के बीच पीस टॉक में पाकिस्तान को न्यूट्रल ग्राउंड बनाया गया था. आपसी सहमति नहीं बनने के बाद दोनों पक्ष वापस लौट गए. वहीं, पीस टॉक के बाद के हालात को लेकर ईरानी डेलिगेट्स ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान गए ईरानी डेलिगेट्स कैसे डर -दहशत के बीच वापस अपने घर लौटे.
Irani delegates member Mohammad Marandi interview: पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत असफल रही. उसके बाद दोनों डेलिगेट्स अपने-अपने घर लौट गए. ईरानी डेलिगेट्स घर कैसे पहुंचे? उनके मन में क्या-किस बात का डर चल रहा था. इसे लेकर पीस टॉक के लिए आए ईरानी डेलिगेट्स के सदस्य प्रोफेसर मोहम्मद मरंडी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने दावा किया कि पूरी टीम में दहशत थी, उनलोगों को यहां तक यकीन हो गया कि कहीं बीच रास्ते में उनके विमान को मिसाइल से तबाह ना कर दिया जाए. कहीं उन्हें बंदी ना बना लिए जाए. आइये जानते हैं पीस टॉक के लिए पाकिस्तान आए ईरानी डेलिगेट्स में से एक, प्रोफेसर मोहम्मद मरंडी ने लेबनानी मीडिया को क्या कुछ बताया….
इस्लामाबाद से मौत का साया
ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता के खत्म होते ही ईरानी डेलिगेशन को खुफिया जानकारी मिली कि उन पर हमला हो सकता है. प्रोफेसर मोहम्मद मरंडी के अनुसार, पूरी टीम को इस बात का पुख्ता यकीन था कि उनके विमान को निशाना बनाया जा सकता है. डर इस बात का था कि कोई मिसाइल बीच हवा में ही उनके सफर को खत्म कर देगी, जिससे वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था. इस ट्वीट में देखें पाकिस्तान पहुंचे ईरानी डेलिगेट्स.
BREAKING
The Iranian delegation has arrived in Pakistan
The head of the Pakistani military came in person to welcome high-ranking Iranian officials.
The Iranian delegation is led by Parliament Speaker Ghalibaf and Foreign Minister Abbas Araghchi. pic.twitter.com/kbihpxGhDH
— Asra Naaz (@Asra_naazz) April 10, 2026
फिल्मी स्टाइल में रेस्क्यू प्लान
प्रोफेसर के अनुसार, खतरे को देखते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल को तुरंत फिल्मी स्टाइल में रेस्क्यू प्लान एक्टिवेट किया गया. ईरानी डेलिगेट्स विमान से उन्हें जाना था, उसे छोड़कर बेहद गोपनीय तरीके से दूसरे विमान का इंतजाम किया गया. इस पूरी प्रक्रिया को इतना गुप्त रखा गया कि बाहर किसी को कानों-कान खबर नहीं हुई कि डेलिगेशन किस प्लेन में सवार हुए हैं. इस ट्वीट में प्रोफेसर मरंडी लेबनानी को इंटरव्यू देते हुए..
In an interview to @MayadeenEnglish, professor @s_m_marandi states the Iranian delegation felt seriously threatened during their return from negotiations in Pakistan. The talks ended abruptly after US Vice President Vance’s intervention, coinciding exactly with the publication of… pic.twitter.com/S7pgND3Uoq
— Javed Hassan (@javedhassan) April 13, 2026
हवा में बदला रास्ता और इमरजेंसी लैंडिंग
पाकिस्तान से विमान ने उड़ान तो भरी लेकिन वह तेहरान के लिए सीधा नहीं गया. पायलट को बीच हवा में ही रूट बदलने के निर्देश दिए गए और विमान को अचानक मशहद शहर की ओर मोड़ दिया गया. हमलावरों की नजरों से बचने के लिए विमान को तेहरान के बजाय मशहद में बहुत ही चालाकी से लैंड कराया गया.
बस और ट्रेन का ‘स्पेशल’ सफर
मशहद में सुरक्षित उतरने के बाद भी ईरानी डेलिगेट्स के मन में हमले का डर दूर नहीं हुआ था. लैंडिंग के बाद उन्होंने फ्लाइट को छोड़ दिया. वहां से तेहरान पहुंचने के लिए इन अधिकारियों ने किसी जासूसी फिल्म की तरह अलग-अलग रास्ते चुने. कोई ट्रेन में सवार हुआ, कोई बस में बैठा तो कोई कार से तेहरान की और चल पड़ा. बता दें प्रोफेसर मरांडी के अनुसार, टीम को छोटे-छोटे गुटों में इसलिए बांटा गया ताकि अगर एक रास्ते पर हमला हो, तो बाकी लोग सुरक्षित रह सकें.
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