  • Hindi
  • World Hindi
  • Iranian Military Aircraft Hidden At Pakistan Airbase Report Claim

पाकिस्तान के एयरबेस में छिपे हैं ईरान के सैन्य विमान, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा

Iranian Military Aircraft: रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान-अमेरिका की वार्ता में शांतिदूत बना पाकिस्तान गुपचुप तरीके से तेहरान की मदद कर रहा है.

Published date india.com Published: May 12, 2026 6:37 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
पाकिस्तान के एयरबेस में छिपे हैं ईरान के सैन्य विमान, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
(photo credit AI, for representation only)

Iranian Military Aircraft: पाकिस्तान ने गुप्त रूप से से ईरानी मिलिट्री विमानों को अपने एयरफील्ड पर पार्क करने की इजाजत दे दी. एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है. साथ ही आशंका जताई जा रही है कि शायद ईरान के विमानों को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान ऐसा कर रहा है. यह रिपोर्ट उन अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से तैयार की गई है जो इन घटनाक्रमों से वाकिफ हैं.

अफगानिस्तान भी भेजे गए कुछ जहाज

सीबीएस न्यूज ने एक रिपोर्ट दावा किया है कि, ईरान ने अपने कुछ सिविलियन विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह साफ नहीं है कि इन विमानों में मिलिट्री विमान भी शामिल थे या नहीं.

ये भी पढ़िए- युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है, मेट्रो या कारपूलिंग का इस्तेमाल करें…, जानें गुजरात में क्या बोले PM मोदी

क्यों कर रहा ऐसा ईरान

ईरान विमानों की यह आवाजाही ईरान की बची हुई कुछ मिलिट्री और एविएशन संपत्तियों को बचाने की कोशिश का हिस्सा लग रही थी, क्योंकि संघर्ष बढ़ता जा रहा था.

(photo credit AI, for representation only)

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

कब हुआ ये पूरा घटनाक्रम

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल की शुरुआत में जब ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया था, उसके कुछ ही दिनों बाद तेहरान ने कई विमान पाकिस्तान के नूर खान एयर फोर्स बेस पर भेजे था. यह बेस पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के पास स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मिलिट्री सुविधा है.

कौन से हैं ये विमान

रिपोर्ट के अनुसार, इन विमानों में ईरानी एयर फोर्स का एक RC-130 भी शामिल था. यह Lockheed C-130 Hercules टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान का एक सर्विलांस और इंटेलिजेंस-इकट्ठा करने वाला वेरिएंट है.

पाकिस्तान ने बताया झूठ

एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने नूर खान एयर बेस से जुड़े दावों को सिरे से खारिज कर दिया. अधिकारी ने कहा, नूर खान बेस शहर के ठीक बीचों-बीच स्थित है. वहां खड़े विमानों के इतने बड़े-बेड़े को आम लोगों की नजरों से छिपाया नहीं जा सकता है. तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने इस बात से इनकार किया कि अफगानिस्तान में कोई भी ईरानी विमान मौजूद था.

अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अगर ये दावे सच साबित होते हैं, तो ईरान, अमेरिका और अन्य पक्षों के बीच मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका का “पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन” करना होगा.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.