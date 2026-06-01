ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने दिया इस्तीफा, क्या अमेरिका संग शांति वार्ता को लगेगा झटका?

Masoud Pezeshkian: अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने इस्तीफा दे दिया है. आशंका है कि इससे वार्ता अटक सकती है या धीमी हो सकती है.

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दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति देश के लिए फैसले नहीं ले पा रहे थे. (photo credit IANS, for representation only)

Masoud Pezeshkian: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने सुप्रीम लीडर के दफ़्तर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के अनुसार ये दावा किया जा रहा है. इससे अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता और युद्ध रोकने की कोशिशों को भी झटका लग सकता है. यह अभी साफ नहीं है कि सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का दफ्तर पेजेशकियान का इस्तीफा मंजूर करेगा या नहीं.

राष्ट्रपति नहीं ले पा रहे थे देश के लिए फैसले

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान इंटरनेशनल ने रविवार को बताया कि इस्तीफे में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उनकी सरकार को ईरान में बड़े फैसले लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया था.

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कब्जा

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ईरान में युद्ध के बाद पैदा हुए खालीपन का फ़ायदा उठाकर, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के भीतर के कट्टरपंथी गुटों ने अहम मामलों पर अपना कब्जा जमा लिया है. इससे ईरान की सरकार चलाना मुश्किल हो रहा था.

क्या लिखा है इस्तीफे में

कहा जा रहा है कि इस इस्तीफ़ में पेजेशकियान ने लिखा कि हालात ठीक नहीं हैं. वह न तो ठीक से शासन चला पा रहे हैं और न ही अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी कर पा रहे हैं. इसलिए उन्होंने तुरंत अपने पद से हटने की गुजारिश की है.

निजी और राजनीतिक जीवन

पेज़ेश्कियान का जन्म 29 सितंबर, 1954 को उत्तर-पश्चिमी ईरान के महाबाद में हुआ था. वह एक अजेरी पिता और एक कुर्द मां की संतान हैं. वे एक हार्ट सर्जन रहे हैं. 1994 में एक कार दुर्घटना में उनकी पत्नी, फ़तेमेह मजीदी और एक बेटी की मृत्यु हो गई. इसके बाद उन्होंने शादी नहीं की और दो बेटों और एक बेटी का अकेले ही पालन-पोषण किया. वह 2024 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे.

क्या है वार्ता का स्थिति

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों को “बेहद सख्त बातचीत करने वाला” बताया. लारा ट्रंप को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका एक व्यापक समझौते तक पहुंचने के लिए सब्र से काम ले रहा है.

अप्रैल में, ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान का मौजूदा शासन “बुरी तरह से टूट चुका है. उन्होंने ईरान के अंदरूनी मतभेदों की ओर इशारा संघर्ष-विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था.