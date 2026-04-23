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Iranian Security Forces Conducted Operation Against Terrorist Organization Jaish Al Adl Near Pakistan Border

पाकिस्तान सीमा तक पहुंची ईरान युद्ध की आंच! कुलभूषण जाधव को अगवा करने वाले आतंकी संगठन पर ईरानी सुरक्षाबलों ने किया हमला

ईरान के हिस्से वाले बलूचिस्तान में कुछ ऐसे सुन्नी आतंकी संगठन सक्रिय हैं जो मूल रूप से ईरानी सरकार के विरोधी हैं. इन्हें पाकिस्तान में खूब समर्थन और सहयोग मिलता है.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Iran-Pakistan: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव में पाकिस्तान शांतिदूत बनने की कोशिश कर रहा था. लेकिन, अब इसका चेहरा खुल के सामने आ गया गया. पाकिस्तानी सेना के पाले हुए आतंकी संगठनों में ईरान के अंदर दखल देना शुरू कर दिया है. हाल ही में ईरान के सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान-ईरान सीमा पर एक बड़ी कार्रवाई की है. ईरानी सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन ‘जैश अल-अदल’ के एक ऑपरेशनल सेल को खत्म कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

पाकिस्तान की पूर्वी सीमा ईरान से मिलती है. पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का एक हिस्सा ईरान में भी है. ईरान के हिस्से वाले बलूचिस्तान में कुछ ऐसे सुन्नी आतंकी संगठन सक्रिय हैं जो मूल रूप से ईरानी सरकार के विरोधी हैं. इन्हें पाकिस्तान में खूब समर्थन और सहयोग मिलता है. बीते दिनों ईरानी सुरक्षाबलों ने इस आतंकवादी संगठन ‘जैश अल-अदल’ के एक ऑपरेशनल सेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.

‘जैश अल-अदल’ की एक टुकड़ी पाकिस्तानी सीमा पार करके दक्षिण-पूर्वी ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के ‘रास्क’ इलाके में घुस आए थे. ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी ‘तस्नीम’ के अनुसार, इस ऑपरेशन में कई आतंकवादी मारे गए. ईरानी अधिकारी लंबे समय से इस संगठन पर ईरान के अंदर हमले करने और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से संबंध रखने का आरोप लगाते रहे हैं.

ईरान में ‘जैश अल-अदल’ को ‘जैश अल-ज़ुल्म’ कहा जाता है. ‘जैश अल-अदल’ एक सुन्नी उग्रवादी संगठन है जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी. ईरान-पाकिस्तान की खुली सीमा पर ये संगठन लंबे समय से ईरानी सुरक्षाबलों को परेशान करता रहा है. ईरान और अमेरिका, दोनों ने ही ‘जैश अल-अदल’ को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है.

भारत की हिट लिस्ट में भी है ‘जैश अल-अदल’

‘जैश अल-अदल’ ही वह संगठन है जिस पर 2016 में भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव अपहरण कर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सौपने का आरोप है. भारतीय एजेंसियां ये मानती हैं कि कुलभूषण जाधव को ईरान के ‘बंदर अब्बास’ के पास से पकड़ा गया था. इस संगठन ने कुलभूषण जाधव को अगवा किया और पैसों के बदले उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ‘इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस’ (ISI) के हवाले कर दिया. पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव एक भारतीय जासूस के रूप में पेश किया गया और सैन्य अदालत में केस चलाकर मौत की सजा सुना दी गई. फिलहाल जाधव पाकिस्तान की जेल में हैं. भारत ने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में उठाया है.

विद्रोहियों को खतरा मानता है ईरान

ईरान में की ऐसे विद्रोही गुट हैं जो देश की मौजूदा सत्ता के खिलाफ हैं. इसमें सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में रहने वाले ईरानी बलूच भी शामिल हैं. ईरान के इस बात का भी डर है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर उसके खिलाफ विद्रोही संगठनों को मैदान में उतार सकता है. ईरान की बहुसंख्यक आबादी शिया मुसलमानों की है. जैश अल-अदल’ जैसे सुन्नी संगठन ईरानी सुरक्षाबलों के खिलाफ हमले करता रहा है.

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द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस संगठन ने जुलाई 2025 में, ईरान के सिस्तान प्रांत के ज़हेदान स्थित एक अदालत पर हमला किया था. इसमें 6 नागरिकों की मौत हो गई थी. इस संगठन ने दिसंबर 2025 में, “पॉपुलर फाइटर्स फ्रंट” नाम से एक अलग ईकाई भी बना ली. ये संगठन ईरान में शिया-नेतृत्व नहीं देखना चाहते. ये संगठन ईरान के दक्षिण-पूर्वी सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में ‘इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ पर भी हमले कर चुका है. इसे पाकिस्तान से सहयोग मिलता है जिसके कारण अतीत में पाकिस्तान-ईरान के रिश्ते भी तनाव पूर्ण रहे हैं.