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ईरान की जिस लड़की ने यूनिवर्सिटी कैंपस में उतारे थे कपड़े, क्या हुआ अंजाम? दोस्त ने किया खुलासा

Ahoo Daryaei: ईरानी छात्रा आहू दरयाई ने मोरालिटी पुलिस के बर्ताव के विरोध में अपने कपड़े उतार दिए थे.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 16, 2026, 11:42 AM IST
ईरान की जिस लड़की ने यूनिवर्सिटी कैंपस में उतारे थे कपड़े, क्या हुआ अंजाम? दोस्त ने किया खुलासा
ईरानी छात्रा आहू दरयाई. (photo credit, Social Media)

Ahoo Daryaei : ईरान में नवंबर 2024 में, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस इस्लामिक राष्ट्र और वहां महिलाओं की स्थिति की ओर खींचा. ईरानी छात्रा आहू दरयाई (Ahoo Daryaei) जब अपनी यूनिवर्सिटी की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, तो उनके सिर से हिजाब थोड़ी देर के लिए खिसक गया. वह अपना फोन चला रही थीं और शायद इसी लिए उन्हें पता नहीं चला. तभी ईरान की मोरालिटी पुलिस ने उन्हें घेर लिया. आहू दरयाई को उस कमरे की ओर खींचा गया जहां महिला छात्राओं को सजा दी जाती है. इस दौरान आहू के कपड़े फट गए.

तभी आहू ने ऐसा फैसला किया जिसने उस पुलिस बल के जवानों को चौंका दिया. दो बच्चों की मां ने अपने कपड़े उतार दिए और सिर्फ़ अंडरवियर में यूनिवर्सिटी के कैंपस में घूमने लगीं.

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तस्वीरें वीडियो वायरल

इस घटना की तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गईं. फुटेज में उन्हें तेहरान की इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के आस-पास अंडरवियर में बैठे और इधर-उधर टहलते हुए देखा गया, जिसके बाद 2 नवंबर को सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया. हालांकि अब नई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि आहू ने उस घटना की काफी कीमत चुकाई है. डेली मेल के साथ इंटरव्यू में, उनकी एक करीबी दोस्त ने उस उथल-पुथल का खुलासा किया है जिससे आहू आज भी गुजर रही हैं.

उस समय ईरानी अधिकारियों ने कहा कि आहू दरयाई ‘बीमार’ हैं, और उनका दावा था कि इसी वजह से उन्होंने तेहरान की इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर ऐसा व्यवहार किया. इसके बाद उन्हें मनोरोग वार्ड में डाल दिया गया. दरयाई का कहना है कि वे मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक हैं और सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है.

क्या बोलीं आहू की दोस्त

आहू की दोस्त नेबताया, उनके साथ जबरदस्ती की जा रही थी, वे उन्हें एक कमरे में खींचने की कोशिश कर रहे थे और वह बहुत परेशान हो रही थीं. वह चाहती थीं कि वे उन्हें छोड़ दें, लेकिन वे उनके कपड़े नहीं छोड़ रहे थे. इसलिए वह इतनी परेशान हो गईं कि उन्होंने खुद ही कपड़े उतारना शुरू कर दिया. उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और उन्हें अपने सामने फेंकते हुए कहा कि अच्छा, तो अब तुम क्या करोगे? बाद में उन्हें जबरदस्ती एक वैन के पिछले हिस्से में डाल दिया गया.

माना जाता है कि उन्हें और ज़्यादा बेइज्जत करने की कोशिश में, स्टेशन ले जाते समय उनक सिर एक महिला अधिकारी के पैरों के बीच जबरदस्ती दबा दिया गया, जिससे उनका दम घुटने लगा था. उनकी एक दोस्त ने, जो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हैं, बताया, उनका सिर दो महिलाओं में से एक के घुटनों के बीच दबा दिया गया था, और उनके बाल उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे. दरयाई ने उस अधिकारी के हाथ पर ‘काट’ लिया जिसने ‘अपने घुटने खोले’ थे ताकि वह सांस ले सकें. बाद में उन्हें भारी मात्रा में पुलिस स्टेशन में उन्हें दवा देकर बेहोश किया गया था और हफ़्तों तक बिस्तर से बांधकर रखा गया था. आहू अब एक अलग यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल्स की स्टूडेंट हैं.

दोस्त ने बताया, उन्होंने विरोध में चिल्लाना और हाथ-पैर चलाना शुरू कर दिया. वे आए और उन्हें कोई इंजेक्शन लगाने की कोशिश की. पहली बार तो सुई टूट गई, और दूसरी बार वे इंजेक्शन लगाने में कामयाब रहे, जिससे वह बेहोश हो गईं.

उन्हें उनके परिवार से भी नहीं मिलने दिया गया. उनके दोस्त ने बताया कि दरयाई को अब हर महीने फ्लुपेन्टिक्सोल (flupentixol) का इंजेक्शन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है; यह दवा सिज़ोफ्रेनिया (schizophrenia) के इलाज में इस्तेमाल होती है. उनके दोस्त ने बताया कि ईरानी अधिकारियों ने उनसे कहा कि ‘उन पर नजर रखी जाएगी और उनके फोन को टैप किया जाएगा.

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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