तेहरान: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किए गए हमले में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के विशिष्ट कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की हुई मौत से भड़के ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनी ने बदला लेने का संकल्प लिया है. आईआरजीसी ने कहा कि हशद शाबी या इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज (पीएमएफ) के डिप्टी कमांडर अबू महदी अल-मुहांदिस भी सुलेमानी के साथ गुरुवार रात अमेरिकी हमले में मारे गए थे. बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड पर उनके वाहन को निशाना बनाया गया.

हालांकि सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान से सर्वोच्च नेता ने इस्माईल कानी को कुद्स बल का नया कमांडर नियुक्त कर किया है. मीडिया रिपोर्ट्स में खामनेई के एक बयान के हवाले से कहा गया है कि कुद्स फोर्स का कार्यक्रम पहले की ही तरह चलता रहेगा. गौरवशाली जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद, मैं ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कनी का नाम इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुद्स बल के कमांडर के रूप में नियुक्त करता हूं.

Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei has

appointed Deputy Commander of the Quds Force Esmail Ghaani as the head of the unit after Qasem Soleimani was killed in a US airstrike

Read @ANI Story | https://t.co/MSKb4rgq8j pic.twitter.com/4Le4CyPhdq

— ANI Digital (@ani_digital) January 3, 2020