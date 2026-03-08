Hindi World Hindi

Iranian Warship Iris Dena Was Invited By Sri Lanka Had To Abort Journey As Invitation Revoked After Us Iran Tension

ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को श्रीलंका ने दिया धोखा! इस वजह से 11 घंटे हिंद महासागर में रुकना पड़ा, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

MILAN 2026 के दौरान ही श्रीलंका के प्रतिनिधि की तरफ से IRIS डेना को दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को गहरा करने के मकसद से आमंत्रित किया गया था.



Iranian ship IRIS Dena: हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी के टॉरपीडो हमले से समुद्र में डूबे ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जाफना मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी वॉरशिप IRIS डेना एक डिप्लोमैटिक इनवाइट पर श्रीलंका की ओर जा रहा था. लेकिन इसी बीच अमेरिका और ईरान में युद्ध छिड़ गया और श्रीलंका ने इनवाइट कैंसल कर दिया. मजबूरी में इरानी फ्रिगेट को अपनी यात्रा रोकनी पड़ी और इंटरनेशनल पानी में ही रहना पड़ा.

रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंद महासागर में 11 घंटे लगातार खड़े रहना इस शिप के लिए महंगा साबित हुआ. युद्ध छिड़ने के बाद 4 मार्च को एक US सबमरीन ने इसे टॉरपीडो से हमला करके कुछ ही मिनटों में डुबो दिया.

जाफना मॉनिटर की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि श्रीलंका से ये इनवाइट MILAN 2026 के दौरान दिया गया था. भारत द्वारा विशाखापत्तनम में आयोजित किए गए कई देशों के नेवल एक्सरसाइज में IRIS डेना ने दो अन्य पोतों के साथ हिस्सा लिया था. MILAN 2026 के दौरान ही श्रीलंका के प्रतिनिधि की तरफ से IRIS डेना को दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को गहरा करने के मकसद से आमंत्रित किया गया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, श्रीलंका असमंजस में पड़ गया और IRIS डेना को कोलंबे पहुंचने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा.

कोच्चि में ईरानी नौसेना के जहाज को डॉक करने की अनुमति मिली

MILAN 2026 में IRIS डेना के ही साथ आए ईरानी नौसेना के एक अन्य जहाज को भारत ने कोच्चि में डॉक करने की अनुमति दी है और इसके क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित की है. भारत को ईरान की तरफ से उसके एक नौसेना के जहाज ‘आईआरआईएस लवन’ को लेकर रिक्वेस्ट मिली थी. इस जहाज में तकनीकी समस्या आ गई थी. आईआरआईएस लवन ने भारत में हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया था.

बता दें कि तीन ईरानी जहाज युद्ध शुरू होने से पहले नौसेना इंगेजमेंट में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे. इसमें आईआरआईएस डेना, आईआरआईएस लवन और आईआरआईएस बुशहर शामिल थे. 4 मार्च को ईरानी फ्रिगेट आईआरआईएस डेना श्रीलंका में गाले के दक्षिणी तट से लगभग 40 नॉटिकल मील दूर अंतराष्ट्रीय जल में था जब अमेरिकी पनडुब्बी ने इस पर हमला कर दिया. इस घटना में ईरान के 80 से ज्यादा नौसेनिक मारे गए. इस समय ईरान का एक पोत आईआरआईएस लवन भारत में और दूसरा पोत आईआरआईएस बुशहर श्रीलंका में सुरक्षित खड़े हैं.

