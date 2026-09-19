ये दौड़ नहीं, उड़ान है... ईरानी महिलाओं ने बिना हिजाब के तेहरान मैराथन में लिया हिस्सा

Iran: ऐसा लगता है कि ईरान की महिलाएं अपने देश की सरकार के कट्टरपंथी नियमों को ठेंगा दिखा रही हैं. तेहरान से महिलाओं की मैराथन रेस का एक वीडियो कुछ ऐसी ही झलक दिखाता है. एक्स पर पोस्ट 52 सेकेंड के इस वीडियो में बड़ी संख्या में महिलाएं बिना हिजाब पहने नजर आ रही है.
टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह 10 किलोमीटर की मैराथन रेस थीं. शुक्रवार को वेलायत पार्क में ये आयोजन हुआ. वायरल वीडियो में बिना हिजाब पहनी महिलाओं ने लोगों का ध्यान खींचा क्योंकि ईरान में कानून के तहत हिजाब पहनना अनिवार्य है. ईरान की नेशनल रिकॉर्ड होल्डर (महिलाओं की 5,000 मीटर, 10,000 मीटर और हाफ मैराथन में) पारिसा अरब ने शुक्रवार की रेस जीती है.
आयोजकों ने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग रेस आयोजित की थीं, जिसमें महिलाओं के इवेंट में 10 किलोमीटर के कोर्स के दो चक्कर लगाने थे.
यह रेस उसी दिन हुई जिस दिन ‘जनफदायन-ए-ईरान’ रैली हुई थी. यह तेहरान में ही सरकार समर्थित एक बड़ी सभा थी, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, बासिज सदस्य और देश की रक्षा का संकल्प लेने वाले स्वयंसेवक शामिल हुए थे. इससे पहले किश द्वीप पर महिलाओं की रोड रेस में प्रतिभागियों को बिना हेडस्कार्फ के दौड़ते हुए देखा गया था. तब आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की थी.
Tehran held a 10-kilometer women only marathon in Velayat Park.
They surely look very oppressed… pic.twitter.com/LaRHThXHzS
— Arya Yadegaar (@AryJeayBackup) September 18, 2026
2022 में ‘महिला, जीवन, स्वतंत्रता’ विरोध प्रदर्शनों के बाद से ईरानी महिलाएं अक्सर बिना हेडस्कार्फ़ के सार्वजनिक रूप से दिखाई देती रही हैं. ये विरोध प्रदर्शन मोरालिटी पुलिस की हिरासत में महसा “जीना” अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए थे.
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