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ये दौड़ नहीं, उड़ान है... ईरानी महिलाओं ने बिना हिजाब के तेहरान मैराथन में लिया हिस्सा

Iran: तेहरान में 10 किलोमीटर लंबी रेस में कई महिलाओं को बिना सिर ढके दौड़ते हुए देखा गया है.

Edited By: Vineet Sharan
Updated: September 19, 2026, 1:07 PM IST
ये दौड़ नहीं, उड़ान है... ईरानी महिलाओं ने बिना हिजाब के तेहरान मैराथन में लिया हिस्सा
ईरान में सरकारी दफ्तरों और कई आधिकारिक जगहों पर महिलाओं के लिए अंदर जाने के लिए हेडस्कार्फ़ पहनना अभी भी ज़रूरी है. (photo credit, X/AryJeayBackup, Video grab)
  • अनिवार्य हिजाब ईरानी कानून का हिस्सा
  • ईरानी सड़कों, सार्वजनिक जगहों पर नियम लागू
  • अब आम बन गया है बिना सिर ढके दिखना

Iran: ऐसा लगता है कि ईरान की महिलाएं अपने देश की सरकार के कट्टरपंथी नियमों को ठेंगा दिखा रही हैं. तेहरान से महिलाओं की मैराथन रेस का एक वीडियो कुछ ऐसी ही झलक दिखाता है. एक्स पर पोस्ट 52 सेकेंड के इस वीडियो में बड़ी संख्या में महिलाएं बिना हिजाब पहने नजर आ रही है.

टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह 10 किलोमीटर की मैराथन रेस थीं. शुक्रवार को वेलायत पार्क में ये आयोजन हुआ. वायरल वीडियो में बिना हिजाब पहनी महिलाओं ने लोगों का ध्यान खींचा क्योंकि ईरान में कानून के तहत हिजाब पहनना अनिवार्य है. ईरान की नेशनल रिकॉर्ड होल्डर (महिलाओं की 5,000 मीटर, 10,000 मीटर और हाफ मैराथन में) पारिसा अरब ने शुक्रवार की रेस जीती है.

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महिलाओं और पुरुषों के लिए दो अलग रेस

आयोजकों ने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग रेस आयोजित की थीं, जिसमें महिलाओं के इवेंट में 10 किलोमीटर के कोर्स के दो चक्कर लगाने थे.

एक तरह रेस, दूसरी तरह रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की रैली

यह रेस उसी दिन हुई जिस दिन ‘जनफदायन-ए-ईरान’ रैली हुई थी. यह तेहरान में ही सरकार समर्थित एक बड़ी सभा थी, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, बासिज सदस्य और देश की रक्षा का संकल्प लेने वाले स्वयंसेवक शामिल हुए थे. इससे पहले किश द्वीप पर महिलाओं की रोड रेस में प्रतिभागियों को बिना हेडस्कार्फ के दौड़ते हुए देखा गया था. तब आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की थी.

4 साल के चल रहा महिलाओं का ये संघर्ष

2022 में ‘महिला, जीवन, स्वतंत्रता’ विरोध प्रदर्शनों के बाद से ईरानी महिलाएं अक्सर बिना हेडस्कार्फ़ के सार्वजनिक रूप से दिखाई देती रही हैं. ये विरोध प्रदर्शन मोरालिटी पुलिस की हिरासत में महसा “जीना” अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए थे.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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