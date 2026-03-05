Hindi World Hindi

Irans Most Beautiful Woman Breaks Silence On War Who Is Roxana Mohammadgholinezhad

ईरान की सबसे खूबसूरत महिला ने युद्ध पर तोड़ी चुप्पी, कौन हैं Roxana

Iran Beauty Queen: मिस ग्रैंड ईरान ने कहा कि अब अपनी आवाज उठाने का समय आ गया है. उनके लोग जिस दौर से गुज़र रहे हैं, उससे उनका दिल टूट गया है.

(photo credit instagram/iamrxngh, for representation only)

Iran Beauty Queen: ईरान की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक मानी जानी वाली एक ब्यूटी क्वीन ने अमेरिका-इजरायल के हमले पर अपनी चु्प्पी तोड़ दी है. उन्होंने कहा है कि वह ईरान के बेहतर भविष्य के लिए बोलेंगी और अपनी आवाज का इस्तेमाल करेंगी.

कौन हैं ये ब्यूटी क्वीन

रोक्साना मोहम्मदघोलिनेज़ाद (Roxana Mohammadgholinezhad) मिस ग्रैंड ईरान हैं. वह सोशल मीडिया पर भी काफी मशहूर हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 28 लाख फालोअर्स हैं.

बोलीं, शांति ही आगे का रास्ता

रोक्साना मोहम्मदघोलिनेज़ाद, , का कहना है कि उनका प्लेटफॉर्म युद्ध से तबाह देश के मुद्दों पर आवाज उठाने का “सही मौका” है. लेकिन छिपने के बजाय, ब्यूटी का कहना है कि वह अपनी आवाज का इस्तेमाल करके ताकतवर लोगों को यह दिखाने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा पक्का इरादा रखती हैं कि शांति ही आगे का रास्ता है. दुख के पलों में, हमारा मिशन और भी साफ़ हो जाता है.

हम ईरान के साथ

उन्होंने कहा, हमें मिस ग्रैंड ईरान को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, यह युद्ध और हिंसा को रोकने की इंटरनेशनल मांग को बढ़ाने के लिए है. हम ईरान के साथ हैं, और हर उस देश के साथ हैं जो शांति, सम्मान और इंसानियत चाहता है.

विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों अपलोड

रोक्साना ने अपने सोशल मीडिया पर क्राउन के साथ अपनी कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं, और इसमें ऐसी तस्वीरें भी शामिल हैं जिनमें वह अभी अपने देश में हो रही तबाही के खिलाफ विरोध करती दिख रही हैं. यह खूबसूरत लड़की लंदन की सड़कों पर नेशनल प्रोटेस्ट में भी शामिल हुई है, और कहा है कि वह तब तक “नहीं रुकेगी” जब तक नेशनल लीडर्स उसकी बात नहीं सुन लेते.

एक्सपर्ट बोले, टिकी रहेगी ईरानी लीडरशिप

अब एक जाने-माने डिफेंस एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि ईरान की लीडरशिप “बहुत लंबे समय तक टिकी रह सकती है” और मौजूदा लड़ाई को एक क्रूर हमेशा के लिए जंग में बदल सकती है. बकिंघम में पॉलिटिक्स के प्रोफेसर एंथनी ग्लीस, जो पहले फॉरेन ऑफिस के स्पेशल एडवाइजर थे, ने मिरर को बताया कि चल रही लड़ाई तभी खत्म होगी जब “ट्रंप इसे छोड़ देंगे”.