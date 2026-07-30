ईरान की नई चाल- और गहराएगा तेल का संकट! हूती के साथ मिलकर रेड सी का होर्मुज जैसा हाल करने की प्लानिंग

इस महीने जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हूती नेता ईरान पहुंचे थे. यहां ईरान ने इन नेताओं को होर्मुज वाले फॉर्मुला लाने की सलाह दी है.

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ईरान ने हूती विद्रोहियों के साथ मिलकर लाल सागर को डिस्टर्ब करने का बनाया प्लान @AI

अमेरिका और ईरान में छिड़ी जंग रुकने के नाम नहीं ले रही है. बीते शनिवार को अमेरिका ने दो सप्ताह तक अपने हमले रोकने की बात कही थी, लेकिन जब ईरान नहीं माना तो उसे करीब 4 दिन में ही अपने इस फैसले पर यूटर्न लेकर दोबारा युद्ध का मोर्चा खोलना पड़ा है. इस बीच कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई से जूझ रही दुनिया को ईरान अब और भी मुश्किल में डालने जा रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद अब वह एक और जलडमरूमार्ग को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग में है. इस बार हूती विद्रोही उसकी यह मदद करेंगे.

लाल सागर को डिस्टर्ब करेगा हूती

यमन के हूती विद्रोही लाल सागर (रेड सी) के दक्षिणी हिस्से से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर टैक्स लगाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस संबंध में खबर दी है. हालांकि अभी यह तय नहीं है कि हूती विद्रोही इस नई व्यवस्था को कब से लागू करेंगे. बता दें इस रास्ते से साउदी अरब दुनिया को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई करता है.

कहां है लाल सागर?

बाब अल-मंदेब होर्मुज स्ट्रेट की तरह एक तंग समुद्री रास्ता है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है. इसके पूर्वी हिस्से पर यमन है, जहां हूती विद्रोहियों का कब्जा है. यह लाल सागर अफ्रीका महाद्वीप और पश्चिमी एशिया के बीच की अहम कड़ी है. यूरोप के बड़े-बड़े जहाज स्वेज नहर का इस्तेमाल कर इस रूट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. ईरान ने अमेरिका और इजरायल से युद्ध के बाद जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को डिस्टर्ब करके रखा है. अब वैसी ही व्यवस्था वह अब वह बाब अल-मंदेब पर चाहता है. ईरान ने हूती विद्रोहियों के अधिकारियों को इस टैक्स व्यवस्था का पूरा प्लान बनाकर समझाया है, जिससे वह प्रभावित नजर आ रहे हैं.

ईरान ने हूती नेताओं के साथ बनाई प्लानिंग

रॉयटर्स ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि हाल ही में जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतोला अली हुसैनी खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए हूती विद्रोही ईरान पहुंचे थे तो ईरानी अधिकारियों ने उनसे अपने क्षेत्र में जहाजों पर टैक्स लगाने के संबंध में बातचीत कर इस योजना पर चर्चा की थी.

चीन यहां भी चल गया चाल

खबरें हैं कि चीन ने इस प्लान के अस्तित्व में आने से पहले ही बाजी मार ली है. इस प्रस्ताव के तहत चीनी जहाजों को यहां विशेष छूट मिल सकती है. चीन साउदी अरब से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है. चीन ने इस प्लान की भनक लगते ही हूती विद्रोहियों के साथ इस संबंध में गुप्त बातचीत शुरू कर दी थी.