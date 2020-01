नई दिल्ली : इराक (Iraq) के मोसुल (Mosul) में ‘स्वात टीम’ (Swat Team) ने हाल में एक ISIS आतंकी को गिरफ्तार किया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर यह आतंकी ‘जब्बा द जिहादी’ के रूप में पहचाना जाता है. स्वात टीम के इस आतंकी को पकड़ने के बाद इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह एक ट्रक में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है. दरअसल, इसे को गिरफ्तार करने के बाद टीम को आतंकी को कार में बैठाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसका वजन और साइज पुलिस वैन से काफी बड़ा था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार हुए ISIS के इस आतंकी का वजन 560 पाउंड यानी 250 किलोग्राम था, जिसकी वजह से वह पुलिस की वैन में नहीं आ रहा था, ऐसे में पुलिस ने अन्य तरीका खोजा और आतंकी को ले जाने के लिए पिकअप ट्रक का इंतजाम किया और आतंकि को उसमें लादकर ले जाया गया. वहीं पिकअप ट्रक से आतंकी को ले जाने की एक तस्वीर सामने आ गई, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

ISIS Mufti Shifa al-Nima has been arrested. He was one of the main figures to order the butchering, executions, enslavement, rape, kidnapping and sale of non-Muslims and Muslims that opposed ISIS. He couldn’t fit in a police car, so they carried him in a pickup truck. pic.twitter.com/cSyl68Znx3

— Imam of Peace (@Imamofpeace) January 17, 2020