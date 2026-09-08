मिडिल ईस्ट में उखड़ रहा अमेरिका का पांव! सैन्य और खुफिया अधिकारी कर रहे चर्चा- घटेगी सेना की मौजूदगी

Middle East: पेंटागन लंबे समय से मिडिल ईस्ट क्षेत्र में कुछ ठिकानों को ज़मीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड ले जाने पर चर्चा कर रहा था, लेकिन युद्ध के शुरुआती हफ़्तों के बाद इस विचार पर तेज़ी से काम करने की ज़रूरत महसूस हुई. ईरान ने दिखा दिया था कि ये ठिकाने ड्रोन और मिसाइल हमलों के कितने कमजोर शिकार हो सकते हैं.

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सूत्रों ने बताया कि जिसे औपचारिक रूप से 'फ़ोर्स पोस्चर रिव्यू' (सैन्य तैनाती की समीक्षा) कहा जाता है, उसे करने के लिए कोई आधिकारिक प्रक्रिया या सीधा आदेश नहीं था. (photo credit, IANS)

Middle East: अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ चल रहे तनाव और टकराव को खत्म करने में सफल रहता है, तो मिडिल ईस्ट में तैनात लोगों और सुविधाओं की संख्या कम की जा सकती है. अमेरिकी सेना के छह सूत्रों ने ये दावा करते हुए बताया कि इस मुद्दे को लेकर सेना और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के ऑफिस में हाल ही में चर्चा हुई है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ये कटौती होती है तो ये एक बड़ा बदलाव होगा.

सेना और इंटेलिजेंस कम्युनिटी में अनौपचारिक चर्चाओं में शामिल अधिकारियों ने संकेत दिया कि वे अब कम से कम आंशिक रूप से यह अनुमान लगाने के लिए काम कर रहे हैं कि एक ऐसे अस्थिर राष्ट्रपति को क्या स्वीकार्य हो सकता है, जिन्होंने सूत्रों के अनुसार, युद्ध के बाद के भविष्य के लिए कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बताई है.

अमेरिका क्यों कूदा मीडिया ईस्ट में ?

11 सितंबर, 2001 के हमलों के बाद, अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, यमन और लीबिया जैसे आधे दर्जन देशों में युद्ध लड़ने और हमले करने के लिए स्थायी सैन्य और इंटेलिजेंस सुविधाओं का एक बड़ा नेटवर्क बनाया था.

ईरान युद्ध ने क्या बदल दिया ?

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के साथ हालिया लड़ाई ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमियों को उजागर कर दिया है. इनमें से कई ठिकाने ईरान के बार-बार होने वाले हमलों का निशाना बने हैं. इस युद्ध में 18 अमेरिकी सैनिकों ने भी जान गंवा दी है.

मिडिल ईस्ट में कितने अमेरिकी सैनिक?

ये चर्चाएं तब हो रही हैं जब मिडिल ईस्ट में अभी भी 50,000 सैनिक और बड़ी संख्या में सैन्य संसाधन मौजूद हैं, जिनमें दो एयरक्राफ्ट कैरियर और एक दर्जन से अधिक गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक शामिल हैं

जो सैनिक बच जाएंगे उनका क्या ?

अमेरिकी सेना इस बात का भी मूल्यांकन कर रही है कि उन सैनिकों के लिए अपनी सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए, जिनके युद्ध खत्म होने के बाद भी उस इलाके में बने रहने की उम्मीद है. इस चर्चा से जुड़े दो सूत्रों के अनुसार, इसमें कुछ सैन्य ठिकानों को ज़मीन के नीचे ले जाना भी शामिल है, ताकि ईरान द्वारा महीनों से चल रहे संघर्ष के दौरान किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों से बेहतर बचाव किया जा सके.

क्या ईरान शामिल होगा मक्का पैक्ट में

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने ईरान को सुझाव किया है कि उसे मक्का पैक्ट में शामिल होना चाहिए. इन नए सैन्य समझौते से भी मध्य पूर्व के सैन्य समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे. ये दोनों रिपोर्ट इजरायल के लिए अच्छी खबर नहीं है.