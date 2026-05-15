By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या चीन अब ईरान को छोड़कर हो गया अमेरिका का साथी, जिनपिंग के साथ ट्रंप खुलवाएंगे होर्मुज ?
मेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि शी ने उनसे कहा कि चीन ईरान को सैन्य उपकरण नहीं देगा. ट्रंप ने इसे बड़ा बयान बताया और यह भी कहा कि शी होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने में मदद करना चाहते थे
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज न खुलने से अभी भी दुनिया भर में गैस तेल की कमी महसूस की जा रही है. अब लग रहा है इसी परेशानी को सुलझाने के लिए अमेरिका चीन का साथ चाहता है. क्योंकि ईरान और चीन के रिश्ते अच्छे हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे का आज आखिरी दिन है. राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के दौरे पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान दोनों शीर्ष नेताओं के बीच तकनीक, व्यापार समेत कई मुद्दों पर गंभीर बातचीत हुई. राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि बीजिंग में हुई मीटिंग के दौरान उनके और शी के बीच “शानदार ट्रेड डील” हुईं.
ईरान पर अमेरिका और चीन के विचार एक जैसे
आज ट्रंप अमेरिका वापस लौट जाएंगे. ट्रंप के वाशिंगटन के लिए रवाना होने से पहले दोनों नेताओं ने बीजिंग के झोंगनानहाई लीडरशिप कंपाउंड में द्विपक्षीय मीटिंग और लंच किया. ट्रंप और जिनपिंग गार्डन में घूमते और चाय पीते हुए नजर आए.
इस ट्रिप को अविश्वसनीय दौरा बताते हुए ट्रंप ने कहा, “इससे बहुत कुछ अच्छा हुआ है. ईरान पर अमेरिका और चीन के विचार एक जैसे हैं और दोनों चाहते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाए.”
दोनों देश समुद्री रास्ते के जरिए शिपिंग एक्सेस बहाल चाहते हैं
ट्रंप ने कहा, “ईरान को लेकर हमारी सोच एक जैसी है. दोनों देश रणनीतिक समुद्री रास्ते के जरिए शिपिंग एक्सेस बहाल करने का समर्थन करते हैं, जिससे आम तौर पर दुनिया की लगभग 20 फीसदी तेल सप्लाई गुजरती है.”
ट्रंप ने यह भी बताया कि शी के सितंबर में अमेरिका आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, “संबंध बहुत मजबूत है और हमने सच में कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं.”
इससे पहले दोनों नेताओं ने गुरुवार को दो घंटे से ज्यादा समय तक बंद कमरे में मीटिंग की थी, जिसमें व्यापार, ईरान और ताइवान पर चर्चा हुई. बाद में ट्रंप ने बातचीत को बहुत बढ़िया बताया.
चीन ईरान को सैन्य उपकरण नहीं देगा
मीटिंग के बाद फॉक्स न्यूज से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि शी ने उनसे कहा कि चीन ईरान को सैन्य उपकरण नहीं देगा. ट्रंप ने इसे बड़ा बयान बताया और यह भी कहा कि शी होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने में मदद करना चाहते थे, जो ईरान से जुड़े चल रहे झगड़े के बीच असल में बंद है. चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार बना हुआ है. अब ऐसे में देखना होगा चीन किसका साथ देता है. (इनपुट एजेंसी से)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें