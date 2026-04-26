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क्या अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए अभिशप्त है 'हिल्टन होटल'? यहीं 45 साल पहले रोनाल्ड रीगन पर लोन वुल्फ ने बरसायी थीं गोलियां, अब ट्रंप बाल-बाल बचे
White House Shooting: हिल्टन होटल में रोनाल्ड रीगन पर हमला 30 मार्च, 1981 को हुआ था. करीब 45 साल बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में वैसा ही एक हमला हुआ है.
White House Shooting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रथम महिला मोलानिया ट्रंप समेत सैकड़ों मेहमानों की मौजूदगी में वाशिंगटन डीसी में हुई गोलीबारी ने पूरे अमेरिका को दहला दिया है. यह घटना हिल्टन होटल में हुई है. लेकिन, क्या आपको मालूम है कि इसी हिल्टन होटल में ठीक ऐसा ही हमला 45 साल पहले भी हुआ था. उस वक्त निशाने पर थे अमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन.
क्या हुआ था 45 साल पहले
दिन था 30 मार्च, 1981 का. अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन एक कार्यक्रम में शामिल होने हिल्टन होटल पहुंचे थे.कार्यक्रम में भाग लेने के बाद रीगन होटल से बाहर गाड़ी की ओर बढ़े ही थे कि उन पर गोली चल गई. हमले में रीगन घायल हो गए. वहीं सीक्रेट सेवा के एजेंट टिमोथी मौकार्थी, पुलिस ऑफिसर थॉमस डेलाहंटी और प्रेस सचिव जेम्स ब्रैंडी भी इस हमले में घायल हुए.
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ब्रैडी की बाद में हो गई मौत
इस हमले में घायल प्रेस सचिव ब्रैडी की सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच और वे विकलांग भी हो गए थे. बाद में इसी हमले से जुड़ी सेहत संबंधी चुनौतियों के कार उनकी मौत भी हो गई.
कौन था हमलावर
रीगन पर निशाना लगाने वाला हमलावर जॉन हिंकले जूनियर था. उसने 22 कैलिबर की रिवॉल्वर से हमला किया था. इसकी गोलियों को काफी खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये काफी डैमेज करती हैं. रोनाल्ड रीगन पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सुरक्षा में अहम बदलाव किए गए.
अमेरिका के चार राष्ट्रपति हो चुके हैं हमलों के शिकार
अब्राहम लिंकन 1865 में मारे गए थे. इसके बाद जेम्स ए गारफील्ड ने 1881, विलियम मैककिनले ने 1901 और जॉन एफ कैनेडी ने 1963 में जान गंवा दी.
व्हाइट हाउस डिनर हमले में क्या पता चला
वाशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई. घटना के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उप राष्ट्रपति जेडी वेंस, सेकेंड लेडी उषा वेंस समेत अन्य अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे. हालांकि, सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है.
अमेरिकी मीडिया सीएनएन की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने संदिग्ध बंदूकधारी की पहचान कैलिफोर्निया के एक 30 साल के आदमी के तौर पर की है. व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में एक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ऑफिसर को गोली मार दी गई है. गोली ऑफिसर के प्रोटेक्टिव गियर पर लगी और उन्हें लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया. सूत्रों का कहना है कि ऑफिसर के बचने की उम्मीद है.
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