क्या ईरान के हाथ से फिसल रहा होर्मुज? समझिए डोनाल्ड ट्रंप के दावों में कितना दम, भारत पर क्या पड़ेगा असर

फरवरी में अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग शुरू होने से पहले होर्मुज स्ट्रेट से हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता था. भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की एनर्जी सप्लाई काफी हद तक इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर है.

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होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और अरब सागर से जोड़ता है. ये करीब 167 किमी लंबा है. (AI जेनरेटेड इमेज)

डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को बताया था अमेरिका का नया इलाका

होर्मुज से गुजरता है दुनिया को भेजे जाने वाला करीब 20% कच्चा तेल

होर्मुज पूरी तरह खोलने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं 6 शर्तें

होर्मुज पूरी तरह खोलने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं 6 शर्तें 70 साल पहले ‘फारस की खाड़ी’ नाम को लेकर भी शुरू हुआ विवाद

दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का केंद्र बन गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है. ट्रंप ने होर्मुज का एक AI जेनरेटेड मैप भी शेयर किया. इसमें होर्मुज को अमेरिका का नया इलाका दिखाया गया था. लेकिन, बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई होर्मुज ईरान के हाथ से निकल रहा है? या ट्रंप का दावा सैन्य दबाव और रणनीतिक बढ़त को राजनीतिक भाषा में पेश करने का तरीका है?

12 अगस्त को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमेरिका के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का टोटल कंट्रोल है. उन्होंने अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को Wall of Steel यानी लोहे की दीवार बताया. ट्रंप ने कहा कि ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता. इसके बाद ट्रंप ने होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र बनाने की संभावना भी जताई. 18 अगस्त को उन्होंने फिर कहा कि अमेरिका के पास इस समुद्री रास्ते का कंट्रोल है. दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि होर्मुज अभी भी उसके नियंत्रण में है. वह अपनी शर्तों के बिना इसे पूरी तरह नहीं खोलेगा.

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दुनिया के लिए होर्मुज कितना अहम?

हॉर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) अचानक से दुनिया की लाइफलाइन नहीं बना. 20वीं सदी में ये अहम ऑयल रूट बना था. 1950–1970 के दशक के बीच होर्मुज स्ट्रेट धीरे-धीरे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का केंद्र बन गया. अमेरिका के एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक, दुनिया के कुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से करीब 20% होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है. हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.08 करोड़ बैरल कच्चा तेल और फ्यूल इस रूट से जाता है. ईरान रोजाना 17 लाख बैरेल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है.

होर्मुज स्ट्रेट की पोजिशन?

होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और अरब सागर से जोड़ता है. इसके उत्तर में ईरान सटा हुआ है. होर्मुज स्ट्रेट करीब 167 किमी लंबा है. इसमें आने-जाने वाले समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किमी चौड़ी शिपिंग लेन तय है. इसके दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE पड़ता है. इसके आसपास सभी तेल उत्पादक देश हैं. लेकिन, ईरान का कंट्रोल ज्यादा है.

फिर ईरान की स्थिति कमजोर क्यों दिख रही है?

अल-जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान लंबे समय से होर्मुज को अपनी रणनीतिक ताकत के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है. मौजूदा संघर्ष में अमेरिकी नौसैनिक मौजूदगी और नाकाबंदी ने ईरान के विकल्पों को सीमित किया है. अमेरिका कई मौकों पर दावा कर चुका है कि उसने इस समुद्री रास्ते को सुरक्षित करने की क्षमता हासिल कर ली है. अमेरिका का ये भी कहना है कि वह ईरानी समुद्री खतरों, खासकर माइंस के जोखिम को नियंत्रित कर सकता है. ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान होर्मुज में माइंस बिछा सकता है.

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वहीं, ईरान लगातार यह संकेत दे रहा है कि वह होर्मुज स्ट्रेट को अपने रणनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है. 18 अगस्त 2026 को ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा गतिरोध खत्म होने तक होर्मुज को पूरी तरह खोलने की स्थिति नहीं है. इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि ईरान का होर्मुज पर कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया है.

होर्मुज खोलने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं 6 शर्तें

अमेरिका ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पूरी तरह बंद करे.

ईरान के आसपास की अमेरिकी सैन्य सेवाएं और नौसैनिक घेराबंदी हटाई जाए.

ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएं.

विदेशों में जमी ईरान की संपत्तियां जारी की जाएं.

युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए.

अमेरिका वादा करे कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा और उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा.

भारत के लिए क्यों बड़ी चिंता है?

होर्मुज में बढ़ता तनाव भारत के लिए सीधे तौर पर चिंता का विषय है. भारत कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा खरीदता है. वह एनर्जी सप्लाई के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी निर्भर भी है. अगर होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक रुकी रहती है, तो सबसे पहले असर कच्चे तेल की कीमत पर पड़ सकता है. बाद में इसका असर पेट्रोल-डीजल से लेकर एविएशन फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन और महंगाई तक पहुंच सकता है. 19 अगस्त को होर्मुज को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच ब्रेंट क्रूड करीब 91.79 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जो जुलाई के बाद इसका सबसे ऊंचा स्तर था.

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भारत के लिए समस्या सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है. LNG की सप्लाई भी इस समुद्री रास्ते से जुड़ी है. इसलिए लंबे समय तक व्यवधान रहने पर गैस की कीमत और उपलब्धता पर भी दबाव बन सकता है.

भारत के पास क्या है ऑप्शन?

भारत के लिए राहत की बात यह है कि उसकी ऊर्जा रणनीति अब पहले की तुलना में ज्यादा विविध है. रूस, अमेरिका, अफ्रीका और दूसरे क्षेत्रों से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने की क्षमता ने भारत को किसी एक सप्लाई रूट पर पूरी तरह निर्भर रहने से कुछ हद तक बचाया है. लेकिन, होर्मुज का महत्व इतना बड़ा है कि इसके लंबे समय तक बंद रहने की स्थिति में ऑप्शनल सोर्स सारी कमी को तुरंत पूरी नहीं कर सकते. यही कारण है कि भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम तेल की उपलब्धता से ज्यादा तेल की कीमत और सप्लाई की लागत का है.

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