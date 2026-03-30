By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई जिंदा हैं या नहीं? एक संदेश के बाद फिर छिड़ी बहस
Mojtaba Khamenei: ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अपने नए संदेश में, तेहरान का समर्थन करने के लिए इराक की जनता और धार्मिक नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है. यह संदेश ईरान की सरकारी मीडिया ने जारी किया है.
Mojtaba Khamenei: इराकी लोगों और देश के धार्मिक नेतृत्व को “आक्रामकता का सामना करने में” तेहरान का साथ देने के लिए धन्यवाद दिया है. यह संदेश दिया है ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने. मोजतबा का यह संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस दावे के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के नए नियुक्त सुप्रीम लीडर, हालिया अमेरिकी सैन्य अभियानों के बाद या तो मारे जा चुके हैं या फिर उनकी हालत बेहद गंभीर है.
हालांकि संदेश मोजतबा खामेनेई के स्वास्थ्य और ठिकाने को लेकर चल रही अटकलों को और तेज कर गया है. क्याोंकि, तेहरान ने उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई भी सीधा दृश्य प्रमाण (विजुअल प्रूफ) पेश नहीं किया है. और इराक को भेजा गया यह नया संदेश भी इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि यह संदेश किस माध्यम से भेजा गया था.
मोजतबा को लेकर क्या हैं अटकलें
मोजतबा के बारे में कहा गया था कि अमेरिका और इजरायल के हमले में जिस दिन उनके पिता की मौत हुई, उस दिन वह हमले में बाल-बाल बच गए थे. क्योंकि, उसी वक्त एक कॉल आया और वह गार्डन में टहलने चले गए. कुछ रिपोर्ट में मोजतबा के एक पैर में चोट लगने और उनके कोमा में जाने के भी दावे किए गए हैं. उनकी पत्नी के भी मारे जाने की खबर है.
लगातार मारे जा रहे ईरानी नेता-अधिकारी
इजरायली हमलों में वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के लगातार मारे जाने के बीच, मोजतबा के ठिकाने को लेकर रहस्य और भी गहरा गया है. इससे यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या नए सर्वोच्च नेता कहीं छिपे हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, या फिर सुरक्षा कारणों से जान-बूझकर लोगों के सामने आने से बच रहे हैं.
ट्रंप क्या कह रहे
ट्रम्प ने दावा किया था कि ईरान का सैन्य नेतृत्व और रक्षा ढांचा “पूरी तरह से तबाह” हो चुका है. मोजतबा खामेनेई की लंबे समय से चली आ रही चुप्पी इस बात का संकेत है कि शायद अब वह जीवित नहीं हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले कहा था, उनके नेता मारे जा चुके हैं. उनके सुप्रीम लीडर अब ‘सुप्रीम’ (सर्वोच्च) नहीं रहे. वह मर चुके हैं. उनका बेटा या तो मारा जा चुका है या फिर उसकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि किसी ने भी उससे कोई संपर्क नहीं किया है. मुझे लगता है कि वह यही कह रहा होगा, बस मुझे इस सब से दूर रखो.
कैसे सामने आ रहे बयान
मोजतबा, जिन्होंने 9 मार्च को एक अमेरिकी-इजरायली हमले में अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद सुप्रीम लीडर का पद संभाला था, अपनी नियुक्ति के बाद से अब तक एक बार भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं.
अब तक उनके नाम से जारी किए गए सभी बयान, जिनमें 12 मार्च को उनका पहला संबोधन और 20 मार्च को ‘नवरोज’ का संदेश शामिल है, लिखित रूप में जारी किए गए हैं, जिन्हें सरकारी टेलीविज़न के उद्घोषकों की ओर से पढ़कर सुनाया गया है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें