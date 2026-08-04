क्या जापान फिर बदल रहा है अपनी रक्षा नीति? नई खुफिया एजेंसी पर छिड़ी बहस

जापान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए नई राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी बना दी है. सरकार का कहना है कि इसका मकसद देश की खुफिया जानकारी जुटाने और उसका बेहतर विश्लेषण करना है. लेकिन इस फैसले के बाद जापान के अंदर और बाहर नई बहस शुरू हो गई है. कई विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि देश की रक्षा और सैन्य नीति में बड़े परिवर्तन का संकेत हो सकता है.
जापान सरकार के मुताबिक नई राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी अलग-अलग सरकारी विभागों से मिलने वाली सूचनाओं को एक जगह लाकर उनका बेहतर विश्लेषण करेगी. इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और संभावित खतरों से पहले ही निपटने में मदद मिलेगी. कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह एजेंसी जापान के सैन्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है. उनका मानना है कि हाल के वर्षों में जापान लगातार अपनी रक्षा नीतियों में बदलाव कर रहा है और नई खुफिया एजेंसी उसी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है. इसी वजह से इसे पुनः सैन्यीकरण की दिशा में उठाया गया कदम भी माना जा रहा है.
विश्लेषकों के अनुसार जापान सरकार अब अपनी पूरी खुफिया व्यवस्था को आधुनिक बनाने की योजना पर काम कर रही है. इसके तहत देश के भीतर और विदेशों में जानकारी जुटाने की क्षमता बढ़ाई जाएगी. माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल भी पहले से ज्यादा मजबूत किया जाएगा.
रिपोर्ट के मुताबिक जापान पहली बार राष्ट्रीय खुफिया रणनीति तैयार करने की योजना बना रहा है. इसके अलावा सरकार जासूसी रोकने से जुड़े नए कानून भी लाने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि इन कानूनों से संबंधित विधेयक अगले वर्ष संसद के नियमित सत्र में पेश किया जा सकता है. सरकार मार्च 2028 तक एक अलग बाह्य खुफिया एजेंसी बनाने की योजना पर भी काम कर रही है. इसका उद्देश्य विदेशों में खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करना बताया जा रहा है.
विश्लेषकों का कहना है कि इतिहास में जापानी खुफिया एजेंसियों की भूमिका को लेकर कई विवाद रहे हैं. उनका दावा है कि अतीत में इन एजेंसियों का इस्तेमाल सैन्य अभियानों को मजबूत करने के लिए किया गया था. यही वजह है कि नई एजेंसी बनने के बाद पुराने अनुभवों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है.
नई खुफिया एजेंसी बनने के बाद जापान में भी इस फैसले पर अलग-अलग राय सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे बदलते सुरक्षा माहौल के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि इससे देश युद्ध के बाद बनी सीमाओं से धीरे-धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में जापान की रक्षा और सुरक्षा नीति को लेकर यह बहस और तेज हो सकती है. (IANS)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें