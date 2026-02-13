By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या हैं तारिक रहमान हमारे दोस्त या दुश्मन, बांग्लादेश में BNP की जीत से भारत को फायदा होगा या नुकसान?
Bangladesh Election Results Analysis: बीएनपी के नारे फ्रेंड येस, मास्टर नो में ही नई सरकार में दोनों देशों के बीच रिश्तों की बुनियाद छिपी है.
Bangladesh Election Results Analysis: बांग्लादेश के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की जीत के बाद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, यह जीत आपके नेतृत्व में बांग्लादेशी लोगों के भरोसे को दर्शाती है. भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा. पर सवाल यह है कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से वहां जो भारत विरोधी हालात बने हैं वे खत्म हो जाएंगे. आइये समझते हैं कि BNP और उसके प्रमुख तारिक रहमान की जीत से भारत को फायदा होगा या नुकसान?
पहले बात बीएनपी की विचारधारा की
1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से भारत के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहे हैं. पर शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग को हमेशा भारत का करीबी माना जाता है. वहीं बीएनपी का झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा है. साथ ही बीएनपी की विचारधारा इस्लामी है.
फ्रेंड येस, मास्टर नो’
बीएनपी का एक मशहूर नारा है. फ्रेंड येस, मास्टर नो’. इसका अर्थ है कि पड़ोसी देश भारत से बांग्लादेश की दोस्ती रहेगी लेकिन वह मालिक नहीं होगा. बीएनपी भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ संतुलित विदेश नीति की राह पर बढ़ना चाहता है.
भारत की तीन चिंताएं
बांग्लादेश और बीएनपी को लेकर अभी भारत के मन में तीन चिंताएं हैं. पहला सीमा सुरक्षा, दूसरा वहां हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और तीसरा आतंकवाद. दरअसल बीएनपी की पिछली सरकारों पर कई बार आरोप लगा है कि उन्होंने भारत विरोधी तत्वों को शरण दी है.
शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा
बांग्लादेश की अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध में शेख हसीना को दोषी करार दिया है. लेकिन भारत ने हसीना को शरण दी है और प्रत्यर्पित करने की संभावना लगभग शून्य है. इस स्थिति में यह मुद्दा बांग्लादेश के साथ तनाव की वजह बन सकता है.
पर जमाए ए इस्लामी की जीत से तो बेहतर है ये स्थिति
बीएनपी और रहमान भारत के लिए बहुत अच्छे तो नहीं पर बहुत बुरे भी नहीं हैं लेकिन कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी जीत जाती तो स्थिति ज्यादा खराब हो जाती. जमात को भारत विरोधी माना जाता है जो सेक्युलर विचारधारा को नहीं मानती है. इसलिए भारत के विशेषज्ञों को उम्मीद है कि भारत बांग्लादेश संबंध बहुत खराब दौर में नहीं जाएंगे. बल्कि दोनों देश रिश्तों में नए सिरे से शुरुआत की कोशिश करते नजर आएंगे.
