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कैसे ईरान के हाथों ने निकल रहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज? अमेरिका के चौथे हमले से टूटा 'समंदर का चक्रव्यूह'

Strait of Hormuz: अमेरिकी सेना ने जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा में मदद करने के लिए प्रयास किया है. ईरानी तेल की खेपों पर प्रभावी नाकाबंदी हुई है. वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति में सुधार हुआ है और ऊर्जा की कीमतें आश्चर्यजनक रूप से स्थिर बनी हुई हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 31, 2026, 8:49 AM IST
कैसे ईरान के हाथों ने निकल रहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज? अमेरिका के चौथे हमले से टूटा 'समंदर का चक्रव्यूह'
ईरान ने कई महीने से होर्मुज की नाकेबंदी की हुई है. (photo credit, AI)

Strait of Hormuz: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार होर्मुज पर नियंत्रण का दावा कर चुके हैं और ईरान भी बार-बार कह रहा है कि तेहरान के पास अभी भी होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होने वाले जहाजों के आवागमन को बाधित करने की क्षमता है. पर पहली बाद जमीनी पर हालात बदलने नजर आ रहे हैं. सीएनएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमले के चौथे चरण में अमेरिका होर्मुज में मजबूत हो रहा है और ईरान की पकड़ ढीली पड़ रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने युद्ध के दौरान एक आम राय बनाने की कोशिश की कि ईरान जीत गया. ईरान तर्क दे रहा था कि अमेरिका और इजरायल ने हफ़्तों तक ईरान पर बमबारी की. लेकिन सरकार सत्ता में बनी हुई है. उसकी मिसाइलें पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बनी हुई हैं. गर्मियों के दौरान, ट्रंप ने भी चेतावनी दी थी कि अगर जलडमरूमध्य बंद रहता है तो वैश्विक मंदी आ सकती है. पर शायद अमेरिका का धैर्य रंग ला रहा है. यह मुकाबला अब कुछ महीने पहले की तुलना में बहुत अलग दिख रहा है.

और पढ़ें: होमुर्ज पर अमेरिका का दबदबा? White House का दावा- US Navy के कंट्रोल में समुद्री रास्ता

हमले का चौथा चरण

छह महीने तक चले इस युद्ध का घटनाक्रम चार चरणों में आगे बढ़ा है.

  1. पहला चरण 28 फरवरी को ज़बरदस्त हवाई हमलों के साथ शुरू हुआ और छह सप्ताह तक जारी रहा
  2. दूसरा चरण 7 अप्रैल को युद्धविराम और बातचीत के साथ शुरू हुआ, जिसका समापन 17 जून को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MOU) के साथ हुआ
  3. तीसरा चरण तब शुरू हुआ जब ईरान ने एक बार फिर होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाने का फैसला किया
  4. चौथे चरण में जुलाई के मध्य से, अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर अपनी सैन्य नाकाबंदी और ईरान के तेल व्यापार पर प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए हैं

चौथा चरण अलग लगता है. अमेरिकी सेना का एक स्पष्ट लक्ष्य है, जैसा कि इस सप्ताह CENTCOM के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने बताया है. यह लक्ष्य है ईरान पर नाकेबंदी लागू करना और कमर्शियल ट्रैफिक की आवाजाही को आसान बनाना.

आर्थिक चुनौतियां

ब्लूमबर्ग ने इस सप्ताह रिपोर्ट दी है कि जलडमरूमध्य से तेल का प्रवाह युद्ध-पूर्व स्तर के दो-तिहाई तक वापस आ गया है. इसका मतलब है कि अब ईरान पर दबाव बढ़ रहा है, न कि अमेरिका पर. और अगर ईरान जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) को बंधक बनाने की अपनी क्षमता खो देता है, तो उसकी मोल-भाव करने की ताकत तेज़ी से खत्म हो जाएगी.

अमेरिका की बेहतर रणनीति

ईरान कई सालों के प्रतिबंधों के कारण कमज़ोर हालत में युद्ध में उतरा था. आज उसकी स्थिति और भी खराब है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार, इस साल ईरान की अर्थव्यवस्था में 5% से ज़्यादा की गिरावट आ सकती है और महंगाई 70% के करीब पहुंच रही है. अकेले युद्ध के शुरुआती तीन महीनों में दस लाख से ज़्यादा नौकरियाँ खत्म हो गईं. ये आंकड़े इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि संघर्ष को जारी रखने की ईरान की क्षमता आखिरकार उसके बचे हुए मिसाइल भंडार से कहीं ज़्यादा चीज़ों पर निर्भर करती है.

1979 की क्रांति के बाद यह पहली बार है जब ईरान को होर्मुज़ के ज़रिए अपनी आर्थिक जीवन-रेखा पर रोक का सामना करना पड़ रहा है. इससे निकलने का उनका रास्ता यह है कि वे जलडमरूमध्य में जहाज़ों को धमकाना बंद करें और अपने ज़्यादातर नष्ट हो चुके एनरिचमेंट प्रोग्राम (संवर्धन कार्यक्रम) को छोड़ दें. हालांकि, ईरान सरकार और आईआरजीसी के नज़रिए से इनमें से कोई भी काम करना कमज़ोरी दिखाएगा और उनके शासन के लिए खतरा पैदा करेगा.

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About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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