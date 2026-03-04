  • Hindi
  • World Hindi
  • Is Trumps Mistake While Siege To The Middle East After Focus Shifts To Iran Us Patrol Over South China Sea Drop

क्या ईरान युद्ध से भारत के दुश्मन को होगा फायदा? इस मोर्चे पर 30 फीसदी कम हुई अमेरिका की पेट्रोलिंग

South China Sea: ईरान से जंग के दौरान Middle East में घेराबंदी करते समय ट्रंप नए एक गलती कर दी है. उन्होंने साउथ चाइना सीम में अमेरिका की विमानी की पेट्रोलिंग कम करा दी है.

Published date india.com Updated: March 4, 2026 9:00 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
क्या ईरान युद्ध से भारत के दुश्मन को होगा फायदा? इस मोर्चे पर 30 फीसदी कम हुई अमेरिका की पेट्रोलिंग
(photo credit AI, for representation only)

South China Sea: ईरान पर हमले के अमेरिकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के चलते अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री एसेट्स तैनात कर रहा है. पर इससे एक दूसरी महत्वपूर्ण लोकेशन पर अमेरिका की पेट्रोलिंग समझते हैं. मंगलावर को आई एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है.

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग के एक थिंक टैंक ने ये रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट के मुताबिक साउथ चाइना सी के ऊपर US के ज़मीनी जासूसी विमानों की उड़ानें महीने-दर-महीने लगभग 30 फीसदी कम हो गई हैं. 

कौन से विमान करते हैं पेट्रोलिंग

SCSPI ने कहा कि साउथ चाइना सी के ऊपर गश्त करने वाले मुख्य US टोही एयरक्राफ्ट P-8 पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और RC-135 टोही एयरक्राफ्ट थे. फरवरी में दोनों तरह के एयरक्राफ्ट की उड़ानों की फ्रीक्वेंसी कम हो गई.

क्या है कु्र्दिश सेना, क्यों अमेरिका देना चाहता है इन्हें हथियार, क्या नई चाल से घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा ईरान?

SCSPI की रिपोर्ट क्या कहता है

साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन प्रोबिंग इनिशिएटिव (SCSPI) ने सोमवार को कहा कि फरवरी में साउथ चाइना सी के ऊपर सिर्फ 72 अमेरिकी जासूसी विमानों की उड़ानें देखी गईं. इसके उलट, जनवरी और दिसंबर दोनों में पानी के ऊपर 102 US जासूसी विमानों की उड़ानें देखी गईं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

क्या है कारण

थिंक टैंक के एनालिसिस में इस गिरावट के कारणों पर चर्चा नहीं की गई. हालांकि, अमेरिका ने ईरान पर हमले से पहले पिछले महीने दुनिया भर से मिलिट्री एसेट्स मिडिल ईस्ट में भेज दिए थे कुछ एनालिस्ट्स ने इसे 2003 के बाद से इस इलाके में सबसे बड़ी बढ़ोतरी बताया है.

बड़ी बातें

  1. P-8 और RC-135, US मिलिट्री के बड़े टोही एयरक्राफ्ट हैं
  2. US मिलिट्री के पास लगभग 30 RC-135 टोही एयरक्राफ्ट हैं
  3. RC-135 पहली बार 1961 में सर्विस में आया था
  4. साउथ चाइना सी में तैनात P-8 और RC-135 की संख्या साफ़ नहीं है

ट्रंप आ रहे चीन

अमेरिकीचीन संबंध एक अहम दौर में हैं क्योंकि दोनों देश अपने नेताओं के बीच एक समिट की तैयारी कर रहे हैं. व्हाइट हाउस ने पिछले महीने कहा था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन जाएंगे यह नौ साल में किसी US प्रेसिडेंट का पहला ऐसा दौरा है.

ट्रंप ने की चीन की तारीफ और यूरोप की आलोचना

व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने स्पेन, ब्रिटेन और जर्मनी की आलोचना की क्योंकि उन्होंने ईरान पर हमले के दौरान उनकी मदद नहीं की है. वहीं ट्रंप ने चीन की तारीफ करते हुए कहा है कि वह जल्द ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने बीजिंग जाएंगे. बता दें कि बीजिंग ने ट्रंप के दौरे की ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों ने दौरे के बारे में “बातचीत” की है.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.