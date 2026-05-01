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Is Us Preparing To Attack Iran Again 6500 Tons Of Ammunition Were Sent To Israel In 24 Hours

क्या US फिर से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है? 24 घंटों में इजरायल को भेजा 6500 टन गोला-बारूद

इस बीच, ईरान की राजधानी तेहरान में गुरुवार रात एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होने की भी खबरें आईं. ईरानी मीडिया 'तसनीम' और 'फार्स' के अनुसार, ये सिस्टम छोटे ड्रोन या टोही विमानों को मार गिराने के लिए सक्रिय किए गए थे.

फिर से होगा, या रुकेगा युद्ध ?

ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल संघर्ष विराम जारी है. इसे आगे बनाए रखने के लिए दोनों देशों में बातचीत करने की कोशिशें भी समय के साथ तेज हो रही हैं. US सेंट्रल कमांड ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी में सक्रिय है. इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में संभावित सैन्य कार्रवाई की अपनी योजना के बारे में जानकारी दी है. 45 मिनट की इस ब्रीफिंग में जॉइंट चीफ़्स के चेयरमैन भी मौजूद थे. यह ब्रीफिंग उन रिपोर्टों के साथ ही हुई है जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका ने हाल ही में इज़राइल को 6,000 टन से ज़्यादा गोला-बारूद और साजो-सामान भेजा है. इससे इस बात की अटकलें तेज़ हो गई हैं कि US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद गतिरोध को खत्म करने के लिए ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं.

इज़राइली रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए, ‘द इज़राइल टाइम्स’ और ‘द जेरुसलम पोस्ट’ की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस हफ़्ते अमेरिका से दो मालवाहक जहाज़ और कई विमान इज़राइल पहुंचे. इनमें 6,500 टन (6,500,000 किलोग्राम) हवाई और ज़मीनी गोला-बारूद, सैन्य ट्रक, जॉइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स (JLTVs) और अन्य सैन्य उपकरण लदे थे.

ईरान युद्ध की शुरुआत से अब तक इज़राइल को लगभग 115,600 टन सैन्य सामग्री मिल चुकी है. इज़राइल को 403 हवाई उड़ानों और 10 समुद्री जहाज़ों के ज़रिए 115,600 टन से ज़्यादा सैन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं.”

मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना के जहाज फिर से तैयार

अमेरिका अपनी नौसेना के जहाजों को मध्य एशिया में भेजने की तैयारी कर रहा है. इन जहाजों में तेल (ईंधन), खाना, हथियार और बाकी जरूरी सामान भरा जा रहा है, ताकि वे लंबे समय तक ऑपरेशन जारी रख सकें. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर इसकी जानकारी दी है. कुछ तस्वीरों में लिखा गया है कि गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक पर ईंधन, खाना, हथियार और जरूरी सप्लाई लोड की जा रही है.

सेंट्रल कमांड के कमांडर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी है. फॉक्स न्यूज के अनुसार एडमिरल ब्रैड कूपर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप के साथ बैठक में ये विकल्प पेश किए. अगर ट्रंप दोबारा हमले का फैसला लेते हैं, तो एक ‘छोटा लेकिन बहुत ताकतवर हमला’ किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, उसके नेता और अहम ढांचे निशाने पर होंगे. रक्षा मंत्रालय कुछ नए और उन्नत हथियार इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहा है. इनमें ‘डार्क ईगल’ हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है.

ट्रंप का दावा-ईरान हुआ कमजोर, करना चाहता है समझौता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान काफी कमजोर हो गया है और बातचीत के लिए उत्सुक है. हालांकि उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव अब भी बना हुआ है. ट्रंप ने कहा, ईरान समझौता करने के लिए बेताब है. साथ ही उन्होंने दोहराया कि तेहरान “परमाणु शक्ति नहीं बन सकता.” उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने ईरान की क्षमताओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया है. उन्होंने कहा, “उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है. उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है… उनके ड्रोन कारखाने लगभग 82 प्रतिशत तक घट गए हैं.” ट्रंप ने जोड़ा कि ईरान के मिसाइल उत्पादन पर भी असर पड़ा है. उन्होंने कहा, “उनके मिसाइल कारखाने लगभग 90 प्रतिशत तक कम हो गए हैं.” ट्रंप ने ईरान के भीतर नेतृत्व अस्थिरता का भी संकेत दिया. उन्होंने कहा, “हमारे सामने एक समस्या है क्योंकि किसी को ठीक-ठीक नहीं पता कि नेता कौन हैं.” (इनपुट एजेंसी से भी लिया गया है)

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