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मारा गया दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी, कौन था ISIS का कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी जिसे अमेरिकी सेना ने किया ढेर?

अल-मिनुकी को अमेरिका ने वैश्विक आतंकी घोषित किया था. वह इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (ISWAP) में संगठन का नंबर दो माना जाता था. अमेरिकी सेना को लंबे समय से अल-मिनुकी की तलाश थी.

Published date india.com Published: May 16, 2026 11:11 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Abu-Bilal al-Minuki killed: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि दुनिया के मोस्ट वॉन्डेट आतंकियों में से एक ISIS का कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी मारा गया है. आतंकी संगठन ISIS में दूसरे नंबर का कमांडर अबू-बिलाल नाइजीरियाई सेना के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों द्वारा मारा गया. ट्रंप ने ये जानकारी Truth Social पर पोस्ट करके दी.

सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, “आज रात, मेरे निर्देश पर, बहादुर अमेरिकी सेना और नाइजीरिया की सशस्त्र सेनाओं ने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी को मार गिराया. एक बहुत ही बारीकी से प्लान किए गए और बेहद मुश्किल मिशन को पूरी तरह से सफल बनाया गया. SIS में दुनिया भर में दूसरे नंबर का कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी सोचता था कि वह अफ्रीका में छिप सकता है. लेकिन, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे पास ऐसे सूत्र थे जो हमें लगातार बताते रहते थे कि वह क्या कर रहा है.”

कौन था अबू बिलाल अल-मिनुकी?

साल 1982 में नाइजीरिया के बोर्नो में पैदा हुए अबू-बिलाल अल-मिनुकी को अमेरिका ने 2023 में ‘वैश्विक आतंकवादी’ घोषित किया था. आतंकी संगठनों पर नजर रखने वाले गैर-सरकारी संगठन काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट के अनुसार, अल-मिनुकी ने 2018 में इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (ISWAP) के प्रमुख मम्मन नूर की हत्या के बाद ISIS की क्षेत्रीय कमांड अपने हाथ में ले ली थी. उसे नूर के मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में से एक माना जाता था.

बाद में अल-मिनुकी ISWAP के भीतर एक प्रमुख हस्ती के रूप में उभरा. बोको हराम के नेता अबूबकर शेकाऊ के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं रहे. काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट की वेबसाइट के अनुसार, मार्च 2015 और 2016 में बोको हराम के नेता अबूबकर शेकाऊ ने कथित तौर पर ISIS के उस निर्देश को अस्वीकार कर दिया था जिसमें लड़ाकों को लीबिया भेजने के लिए कहा गया था.

अल-मिनुकी ISIS के ‘अल-फ़ुरकान कार्यालय’ का भी सदस्य था. यह ISIS का सबसे सक्रिय और स्थापित क्षेत्रीय नेटवर्क है. इन क्षेत्रीय कार्यालयों का काम ISIS से जुड़े संगठनों को निर्देश देना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय फंडिंग उपलब्ध कराना है. अल-फ़ुरकान कार्यालय नाइजीरिया और पड़ोसी देशों में होने वाली गतिविधियों को संभालता था. यहीं से ‘इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा’ (ISGS) नेटवर्क की गतिविधियों को भी ऑपरेट किया जाता था.

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अबू-बिलाल अल-मिनुकी की तलाश लंबे से समय अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए को थी. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है कि बेहद शातिर अबू-बिलाल कई बार मारे जाने से बच भी निकला था.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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